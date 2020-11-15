Уже на стены лезут. Только посмотрите, как водитель «Лады Весты» умудрился припарковаться на бетонной стене

— Вот на таких машинах ездят инвалиды в Новосибирске, а все говорят, плохо живем. Данный водитель постоянно паркуется на месте для инвалидов, на парковке у дома 160 по ул. Петухова. Хотя таковым не является, опознавательных знаков инвалида нет, — жалуется Илья.