Уже на стены лезут. Только посмотрите, как водитель «Лады Весты» умудрился припарковаться на бетонной стене

В новом, 202-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: парковка на отвесной стене, занятые инвалидные места и машина с рекламой на газоне.
— Мастер парковки, — сообщает читательница Ольга (фото выше).
— На пешеходном переходе постоянно стоят машины, которые приходится обходить, и никто никаких мер не принимает. Мичурина, 20, — пишут очевидцы.
На высоком пикапе чего бы не заехать на тротуар.
— Парковка, магазин «Лента», Кирзавод, — сообщает Станислав.
— Перекресток ул. Ученых и Золотодолинской, — уточняет Александр.
— На Максима Горького перед переходом метров 10–15 свободных, но надо было проехать вперед и встать ровно на переходе, — информирует Евгения.
Кроссовер расположился на газоне.
— Вот на таких машинах ездят инвалиды в Новосибирске, а все говорят, плохо живем. Данный водитель постоянно паркуется на месте для инвалидов, на парковке у дома 160 по ул. Петухова. Хотя таковым не является, опознавательных знаков инвалида нет, — жалуется Илья.
— Такую ситуацию с парковкой наблюдаем каждый день по адресу Карла Маркса, 30. Прохожие идут по тротуару и вынуждены прижиматься к стене здания или уходить с тротуара, чтобы не попасть под колеса машин, — жалуются наши читатели.
— Сегодня поставили неземную красоту на Лазурной, 4. Машина не на ходу, ее притянули, и под ней находится теплотрасса, — сообщают местные жители.