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Уже на стены лезут. Только посмотрите, как водитель «Лады Весты» умудрился припарковаться на бетонной стене

Изучаем фото с новыми фактами нарушений ПДД

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Чудо-парковка на стене

Чудо-парковка на стене

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В новом, 202-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: парковка на отвесной стене, занятые инвалидные места и машина с рекламой на газоне.

— Мастер парковки, — сообщает читательница Ольга (фото выше).

Машина мешает пешеходам

Машина мешает пешеходам

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— На пешеходном переходе постоянно стоят машины, которые приходится обходить, и никто никаких мер не принимает. Мичурина, 20, — пишут очевидцы.

Пикап на тротуаре

Пикап на тротуаре

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На высоком пикапе чего бы не заехать на тротуар.

Инвалидные места заняты

Инвалидные места заняты

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— Парковка, магазин «Лента», Кирзавод, — сообщает Станислав.

Люди обходят машину

Люди обходят машину

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— Перекресток ул. Ученых и Золотодолинской, — уточняет Александр.

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Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— На Максима Горького перед переходом метров 10–15 свободных, но надо было проехать вперед и встать ровно на переходе, — информирует Евгения.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Кроссовер расположился на газоне.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

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— Вот на таких машинах ездят инвалиды в Новосибирске, а все говорят, плохо живем. Данный водитель постоянно паркуется на месте для инвалидов, на парковке у дома 160 по ул. Петухова. Хотя таковым не является, опознавательных знаков инвалида нет, — жалуется Илья.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Такую ситуацию с парковкой наблюдаем каждый день по адресу Карла Маркса, 30. Прохожие идут по тротуару и вынуждены прижиматься к стене здания или уходить с тротуара, чтобы не попасть под колеса машин, — жалуются наши читатели.

Старый авто на газоне с рекламой

Старый авто на газоне с рекламой

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— Сегодня поставили неземную красоту на Лазурной, 4. Машина не на ходу, ее притянули, и под ней находится теплотрасса, — сообщают местные жители.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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