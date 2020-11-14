«Учителя» на легковушках против автобусов. Смотрим, как автомобилист проучил водителя автобуса — зачем он так

В рубрике «Куда ты рулишь?» поднимаем вопрос взаимоотношений новосибирских водителей с общественным транспортом. Часто ли вы уступаете автобусам и троллейбусам, даете им возможность отъехать от остановки? Вот показательное ДТП на площади Ленина — водитель автобуса пытался перестроиться в полосу для общественного транспорта, но его не пропустили, произошло столкновение. Кто виноват с точки зрения закона и кто неправ по-человечески — подробнее в нашем материале.
Площадь Ленина, светофор на пересечении с ул. Орджоникидзе, поток движется по Красному проспекту в сторону Фрунзе. В этом месте для движения прямо предназначены три полосы, одна из них сразу же после перекрестка превращается в полосу для общественного транспорта, что вынуждает автомобили спешно перестраиваться — мы писали об этой проблеме.
Водитель легковушки с регистратором едет прямо как раз по этой полосе, которая через несколько метров превратится в выделенку. Справа от него автобус, который выезжает на перекресток по крайнему правому ряду. Водитель автобуса пытается перестроиться перед легковушкой, просится поворотником, но владелец регистратора неумолим и не желает уступать, происходит столкновение, смотрите видео.
Автор: АСТ-54
Казалось бы, тут все просто — автобус менял траекторию движения, а водитель легковушки нет. Но ведь не зря же в ПДД сделан ряд преференций для общественного транспорта, чтобы облегчить ему процесс движения в городе — к примеру, автобусы могут отступать от требований дорожных знаков, пользуются приоритетом при начале движения от остановки.
Пункт 18.2 ПДД. Водители транспортных средств, допущенных к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, при въезде на перекресток с такой полосы могут отступать от требований дорожных знаков 4.1.1 — 4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 для продолжения движения по такой полосе.
Пункт 18.3 ПДД. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
— Автобус двигался по специально выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной знаком 5.14, соответственно автобус имеет преимущество движения по выделенной полосе перед легковым автомобилем, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
Безусловно, некоторые водители автобусов и троллейбусов тоже нарушают правила, ведут себя агрессивно, как и обычные автомобилисты. Но все же стоит относиться к общественному транспорту с пониманием и почаще уступать, делать жест доброй воли. Стоит помнить, что управлять такой крупной техникой достаточно сложно, а в каждом автобусе или троллейбусе едут десятки пассажиров.