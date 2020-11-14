«Учителя» на легковушках против автобусов. Смотрим, как автомобилист проучил водителя автобуса — зачем он так

В рубрике «Куда ты рулишь?» поднимаем вопрос взаимоотношений новосибирских водителей с общественным транспортом. Часто ли вы уступаете автобусам и троллейбусам, даете им возможность отъехать от остановки? Вот показательное ДТП на площади Ленина — водитель автобуса пытался перестроиться в полосу для общественного транспорта, но его не пропустили, произошло столкновение. Кто виноват с точки зрения закона и кто неправ по-человечески — подробнее в нашем материале.



Площадь Ленина, светофор на пересечении с ул. Орджоникидзе, поток движется по Красному проспекту в сторону Фрунзе. В этом месте для движения прямо предназначены три полосы, одна из них сразу же после перекрестка превращается в полосу для общественного транспорта, что вынуждает автомобили спешно перестраиваться — мы писали об этой проблеме.