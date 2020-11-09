Группа разбора: простят ли водителя Toyota, сбившего насмерть девушку

Эта авария случилась год назад, в ноябре 2019 года, в Челябинске: водитель Toyota RAV4 сбил шедшую на зеленый свет девушку, которая впоследствии умерла. Но решение по уголовному делу еще не принято, а родственники погибшей боятся, что его могут спустить на тормозах.
Автор: камеры компании «Интерсвязь»
Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Водитель белой Toyota RAV4 сначала пристроился в хвост очереди из автомобилей, поворачивающих налево. Стоп-линию он миновал на зеленый и остановился между ней и пешеходным переходом. В момент, когда на светофоре загорелся желтый, он резко вывернул вправо и, непрерывно ускоряясь, поехал через перекресток. В этот момент девушка начала переход улицы от разделительной полосы в центре. Судя по видео, автомобилист или не пытался тормозить, или сделал это уже в последний момент, когда избежать наезда было невозможно.
СЮЖЕТ
Брат погибшей Александр Окунев рассказал нам, как продвигается дело:
— Судебное заседание ждем с сентября, но постоянно что-то мешает: то отпуск у следователя, то коронавирус. Первая экспертиза, которую проводило МВД, отвечала на вопрос, мог ли он проехать перекресток в такой ситуации. На ее основании адвокат водителя пришла к выводу, что мог, поскольку пересек стоп-линию на зеленый. Мы заказали другую экспертизу, и она заключила, что нарушение правил было и он не имел права ехать через перекресток.
Ситуация действительно неоднозначная. Пункт 6.14 Правил дорожного движения гласит: водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 ПДД, разрешается дальнейшее движение. В данном случае пункт 6.13 ПДД требует остановиться перед стоп-линией, но, поскольку водитель RAV4 к моменту включения желтого уже миновал ее, он вроде бы имел право продолжать движение.
Но пункт 6.14 всё же относится к ситуациям, когда водитель приближается к стоп-линии и не успевает остановиться перед ней. Здесь же речь идет о возобновлении движения. По мнению автоюриста Льва Воропаева, в подобной ситуации проезд перекрестка является нарушением:
— Как минимум водитель не выполнил требование пункта 6.2, поскольку красный сигнал запрещает движение через перекресток. В любом случае он должен был осознавать, что его маневр создает опасность как для других водителей, так и для пешеходов.
То есть он не мог возобновлять движение на желтый сигнал. Кроме того, по мнению юриста, отдельного внимания заслуживает вопрос, выполнил ли водитель пункт 10.1 ПДД. С одной стороны, этот пункт требует от водителя тормозить при появлении опасности, и в данном случае, пролетая регулируемый переход на запрещающий сигнал, водитель должен был предвидеть возможное появление пешеходов. Он же интенсивно разгонялся, отчего удар получился сильным. Лев Воропаев обращает внимание и на другой аспект пункта 10.1 ПДД:
— В нем сказано, что водитель должен выбирать скорость, которая позволяет ему соблюдать требования правил, в том числе о пропуске пешеходов на переходах. Вопрос о том, имел ли он техническую возможность остановиться, нужно адресовать экспертам.
Например, они должны разобраться, когда именно открылась видимость на пешехода, поскольку на перекрестке было много машин.
Ситуация, когда водитель завершает проезд перекрестка, а пешеходы уже начали переход, является распространенной и отчасти спорной. Но судебная практика в таких делах в целом на стороне пешеходов: вот разбор похожей ситуации с детьми.
Кстати, по видео складывается впечатление, что девушка переходила дорогу не строго по переходу, а чуть в стороне. Лев Воропаев считает, что это не снимает с водителя ответственности:
— Суды редко принимают это обстоятельство во внимание, особенно если, как в этом случае, на переходе стояли другие автомобили.
Подытоживая разговор, Лев Воропаев говорит:
— Если бы дело закончилось легкими травмами и нарушение квалифицировалось бы по административному кодексу, вина водителя, думаю, была бы однозначной, потому что он нарушил сразу несколько пунктов правил. В случае с тяжелыми авариями назначается автотехническая экспертиза, от которой во многом зависит вердикт суда, но, если водитель имел возможность остановиться, он будет признан виновным.
Мы попросили родственников погибшей держать нас в курсе разбирательств по этому делу.