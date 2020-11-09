Группа разбора: простят ли водителя Toyota, сбившего насмерть девушку

Брат погибшей Александр Окунев рассказал нам, как продвигается дело:

— Судебное заседание ждем с сентября, но постоянно что-то мешает: то отпуск у следователя, то коронавирус. Первая экспертиза, которую проводило МВД, отвечала на вопрос, мог ли он проехать перекресток в такой ситуации. На ее основании адвокат водителя пришла к выводу, что мог, поскольку пересек стоп-линию на зеленый. Мы заказали другую экспертизу, и она заключила, что нарушение правил было и он не имел права ехать через перекресток.

Ситуация действительно неоднозначная. Пункт 6.14 Правил дорожного движения гласит: водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 ПДД, разрешается дальнейшее движение. В данном случае пункт 6.13 ПДД требует остановиться перед стоп-линией, но, поскольку водитель RAV4 к моменту включения желтого уже миновал ее, он вроде бы имел право продолжать движение.

Но пункт 6.14 всё же относится к ситуациям, когда водитель приближается к стоп-линии и не успевает остановиться перед ней. Здесь же речь идет о возобновлении движения. По мнению автоюриста Льва Воропаева, в подобной ситуации проезд перекрестка является нарушением: