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Чудак на букву «М». Смотрите, что жители дома нацарапали на джипе и за что

Очередная подборка фото нарушителей в Новосибирске

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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В новом, 201-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: очередная народная месть, перегороженный проезд и парковка на площади Калинина.

— Этот экземпляр так часто делает, — сообщает читатель Павел (фото выше).

Тротуар на Советской&nbsp;

Тротуар на Советской 

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Кажется, власти собирались оградить тротуар на Советской, 35 от автохамов, мы об этом писали. И что, когда?

Парковка на перекрестке

Парковка на перекрестке

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Стоянка на перекрестке, многие искренне не понимают, в чем нарушение.

&nbsp;Стоянка на тротуаре

 Стоянка на тротуаре

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— Регулярно паркуется вот так этот автомобиль на тротуаре и отмостке Ватутина 7. Рядом пустая парковка, — пишет, — Евгений

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Пожарным не проехать

Пожарным не проехать

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Дворовая стоянка, из-за красной легковушки не сможет протиснуться пожарная машина. Да и гори оно все огнем.

Стоять нужно вдоль&nbsp;

Стоять нужно вдоль 

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Красный проспект, вам же знак нарисовали — машины должны стоять вдоль. Нет, паркуются криво и мешают своими хвостами движению.

Заехал в пешеходную зону

Заехал в пешеходную зону

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— Парковка на тротуаре Ольги Жилиной, 71, — уточняют наши читатели.

На Красном проспекте

На Красном проспекте

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BMW на тротуаре Красного проспекта, все нормально.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Второй ряд парковки на улице Ленина — обычное дело.

На площади Калинина

На площади Калинина

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— Вот такой склад устроили на пл. Калинина торговцы. Парковка и так забита постоянно, — недовольна Ольга.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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