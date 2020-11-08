Чудак на букву «М». Смотрите, что жители дома нацарапали на джипе и за что

В новом, 201-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: очередная народная месть, перегороженный проезд и парковка на площади Калинина.
— Этот экземпляр так часто делает, — сообщает читатель Павел (фото выше).
Кажется, власти собирались оградить тротуар на Советской, 35 от автохамов, мы об этом писали. И что, когда?
Стоянка на перекрестке, многие искренне не понимают, в чем нарушение.
— Регулярно паркуется вот так этот автомобиль на тротуаре и отмостке Ватутина 7. Рядом пустая парковка, — пишет, — Евгений
Дворовая стоянка, из-за красной легковушки не сможет протиснуться пожарная машина. Да и гори оно все огнем.
Красный проспект, вам же знак нарисовали — машины должны стоять вдоль. Нет, паркуются криво и мешают своими хвостами движению.
— Парковка на тротуаре Ольги Жилиной, 71, — уточняют наши читатели.
BMW на тротуаре Красного проспекта, все нормально.
Второй ряд парковки на улице Ленина — обычное дело.
— Вот такой склад устроили на пл. Калинина торговцы. Парковка и так забита постоянно, — недовольна Ольга.