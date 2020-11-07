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Переходишь дорогу — крути головой. Смотрим, как «Лада» сбивает девушку в капюшоне (шофер сбежал)

Разбираем ДТП на перекрестке Ипподромской — Военной в Новосибирске

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За мгновение до ДТП

За мгновение до ДТП

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На перекрестке в Новосибирске «Лада» сбила девушку в капюшоне

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем очередное ДТП с наездом на пешехода на «зебре». Человек, переходящий дорогу на зеленый, уверен в безопасности и особо по сторонам не смотрит — тут его и сбивает внезапно появляющийся автомобиль. Анализируем это происшествие и еще раз напоминаем о необходимости постоянно контролировать обстановку на дороге.

Оживленный перекресток Ипподромской — Военной. Для пешеходов, переходящих Ипподромскую, загорается зеленый. Вот два человека начинают переходить проезжую часть с середины дороги. Внезапно появляется «Лада», водитель которой, вероятно, хотел проскочить перекресток на желтый, но попал уже на красный. Автомобиль сбивает девушку и скрывается с места — смотрите видео.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Официально. По данным сводки ГИБДД, 1 ноября в 19:20 неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ двигался по улице Ипподромской со стороны Фрунзе. В районе дома № 5 на улице Военной он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадала женщина 1988 года рождения, она обратилась в больницу с ушибами голеностопного сустава. Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его установили и объявили в розыск.

Да, вина водителя тут не вызывает сомнений — грубое нарушение, проезд на красный, наезд на пешехода в зоне перехода. Нарушителя ждут не только штраф и лишение прав, но и арест.

Часть 1 ст. 12.24 КоАП. Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Часть 1 ст. 12.12 КоАП. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Часть 2 ст. 12.27 КоАП. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Но всё же, сколько раз мы говорили: идешь по переходу — постоянно смотри в обе стороны, крути головой. Возможно, ты заметишь внезапно появившуюся машину нарушителя и успеешь отскочить, сохранив себе тем самым жизнь или здоровье. Возможно, и тут получилось бы выиграть долю секунды и успеть увернуться от автомобиля.

А вы, когда переходите дорогу, смотрите в обе стороны?

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