Переходишь дорогу — крути головой. Смотрим, как «Лада» сбивает девушку в капюшоне (шофер сбежал)

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня разбираем очередное ДТП с наездом на пешехода на «зебре». Человек, переходящий дорогу на зеленый, уверен в безопасности и особо по сторонам не смотрит — тут его и сбивает внезапно появляющийся автомобиль. Анализируем это происшествие и еще раз напоминаем о необходимости постоянно контролировать обстановку на дороге.



Оживленный перекресток Ипподромской — Военной. Для пешеходов, переходящих Ипподромскую, загорается зеленый. Вот два человека начинают переходить проезжую часть с середины дороги. Внезапно появляется «Лада», водитель которой, вероятно, хотел проскочить перекресток на желтый, но попал уже на красный. Автомобиль сбивает девушку и скрывается с места — смотрите видео.