Легкий способ объехать пробку на Большевичке: смотрим, что творят самые наглые

Вот несколько жалоб, которые поступили в редакцию НГС от автомобилистов:

— По Большевистской, если ехать с Речного в сторону автовокзала, правый ряд — стрелка направо на мост, но все едут по ней прямо, тем самым мешая честным людям и создавая опасность на дороге.



— Три ряда прямо, один ряд направо на мост. После перекрестка второй ряд становится крайним правым, и таким образом смещаются вправо все три ряда. Особо умные лезут прямо с крайнего правого ряда, который ведет на мост, часто возмущаются, почему их не пропускают, — пишут наши читатели.