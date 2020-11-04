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Легкий способ объехать пробку на Большевичке: смотрим, что творят самые наглые

Разбираем нарушения ПДД в районе Речного вокзала

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Знаки движения по полосам

Знаки движения по полосам

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Новосибирцы массово нарушают ПДД в районе Речного вокзала

Продолжаем изучать места, где жители Новосибирска чаще всего нарушают Правила дорожного движения. В сегодняшнем выпуске — улица Большевистская, развязка в районе Речного вокзала, подъем на Коммунальный мост. Что тут происходит и какие правила нарушают водители — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

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Большевичка, едем в центр, проезжаем Речной вокзал и приближаемся к развязке-подъему на Коммунальный мост. Согласно знакам движения по полосам крайний правый ряд предназначен только для поворота на мост, еще три ряда — для движения прямо в сторону центра.

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Правая полоса всегда свободнее

Правая полоса всегда свободнее

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Желающих повернуть на мост гораздо меньше, чем желающих проехать в центр, поэтому правая полоса всегда практически свободна.

Легковушка объезжает пробку

Легковушка объезжает пробку

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Ну грех же не воспользоваться этой полосой, чтобы объехать пробку, которая здесь сохраняется в течение всего дня. Поэтому «самые умные» мчатся по этой правой полосе в сторону центра.

Нарушителей очень много

Нарушителей очень много

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Вот несколько жалоб, которые поступили в редакцию НГС от автомобилистов:

— По Большевистской, если ехать с Речного в сторону автовокзала, правый ряд — стрелка направо на мост, но все едут по ней прямо, тем самым мешая честным людям и создавая опасность на дороге.

— Три ряда прямо, один ряд направо на мост. После перекрестка второй ряд становится крайним правым, и таким образом смещаются вправо все три ряда. Особо умные лезут прямо с крайнего правого ряда, который ведет на мост, часто возмущаются, почему их не пропускают, — пишут наши читатели.

Маршрутка движется по правому ряду

Маршрутка движется по правому ряду

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Среди нарушителей — водители маршруток, легковых автомобилей, грузовиков.

Троллейбус тоже следует прямо

Троллейбус тоже следует прямо

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Прямо по этому ряду едут и троллейбусы, но, может быть, это по техническим причинам (расположение контактной сети)?

Нарушители начинают вклиниваться в поток

Нарушители начинают вклиниваться в поток

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Всё бы ничего, но после перекрестка проезжая часть сужается, и этот правый ряд упирается в тротуар — нарушители, конечно, начинают вклиниваться в основной поток. Вот, например, водитель грузовичка жмется к фуре с левым поворотом.

Честные водители вынуждены стоять дольше

Честные водители вынуждены стоять дольше

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В итоге нарушители умудряются быстро проехать это проблемное место, а честные водители вынуждены стоять еще дольше. Реконструкции этого места не предвидится, так что решение вопроса — либо в организации дежурства экипажей ГИБДД, либо в установке камер фиксации нарушений.

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ДТППДДнарушения
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