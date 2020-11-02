Группа разбора: ответит ли водитель Subaru за наезд на ребенка-нарушителя

Во-первых, водители обязаны соблюдать пункт 10.1 ПДД, то есть в случае обнаружения опасности сразу же тормозить. А человек на проезжей части — это опасность. При наличии травм у пешехода (а девочка получила сотрясение мозга и ушибы) может быть назначена автотехническая экспертиза, которая установит, была ли у водителя техническая возможность остановиться.



Во-вторых, в случае с детьми само их появление вблизи проезжей части должно расцениваться водителем как потенциальная угроза. В нашем случае девочка выскочила с газона, который напоминает разделительную полосу, потому что рядом идет параллельная улица 8 Марта. Обнаружение детей в подобных местах уже является для водителя поводом снизить скорость и готовиться к торможению.



Автоюрист Лев Воропаев поясняет:



— Многие суды действительно придерживаются позиции, что дети по своей природе непредсказуемы и что водитель, заметив их вблизи дороги, должен учитывать возможные действия. Поэтому и момент обнаружения опасности иногда берется иным, чем для взрослых: не выход на проезжую часть, а, например, появление ребенка на газоне или тем более разделительной полосе, которая является частью дороги.

