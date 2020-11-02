Группа разбора: ответит ли водитель Subaru за наезд на ребенка-нарушителя

Эта авария произошла в Екатеринбурге на улице Крестинского в конце октября: водитель Subaru Forester налетел на десятилетнюю девочку, которая рванула через дорогу в неположенном месте. Но при кажущейся очевидности этой аварии водитель вполне может стать её основным виновником.
Многие водители исходят из того, что пешеходы имеют приоритет лишь на переходах или во дворах, но в случае наезда на дороге безусловная правота за автомобилистами. На деле это не совсем так, особенно если речь идет о детях.
СЮЖЕТ
Во-первых, водители обязаны соблюдать пункт 10.1 ПДД, то есть в случае обнаружения опасности сразу же тормозить. А человек на проезжей части — это опасность. При наличии травм у пешехода (а девочка получила сотрясение мозга и ушибы) может быть назначена автотехническая экспертиза, которая установит, была ли у водителя техническая возможность остановиться.
Во-вторых, в случае с детьми само их появление вблизи проезжей части должно расцениваться водителем как потенциальная угроза. В нашем случае девочка выскочила с газона, который напоминает разделительную полосу, потому что рядом идет параллельная улица 8 Марта. Обнаружение детей в подобных местах уже является для водителя поводом снизить скорость и готовиться к торможению.
Автоюрист Лев Воропаев поясняет:
— Многие суды действительно придерживаются позиции, что дети по своей природе непредсказуемы и что водитель, заметив их вблизи дороги, должен учитывать возможные действия. Поэтому и момент обнаружения опасности иногда берется иным, чем для взрослых: не выход на проезжую часть, а, например, появление ребенка на газоне или тем более разделительной полосе, которая является частью дороги.
Юрист также говорит, что необходимость в автотехнической экспертизе обычно возникает при достаточно серьезных травмах пешехода или его гибели, тогда как в легких случаях могут обойтись без нее. При назначении экспертизы вердикт суда во многом будет зависеть от ее выводов:
— Эксперт определит, что считается моментом возникновения опасности, а также выяснит способность водителя затормозить после ее обнаружения, — говорит Лев Воропаев. — Если водитель превышал скорость, может быть исследован вопрос, стало ли это причиной ДТП: скажем, если эксперт установит, что движение на скорости
Водитель освобождается от ответственности, если эксперты придут к выводам, что он не мог заметить ребенка достаточно рано, чтобы затормозить: например, если девочку закрывали деревья или она бежала слишком быстро.
Поскольку девочка, судя по всему, пострадала не так сильно, водителю грозит лишь административная ответственность. В случае легкого вреда здоровью это штраф до
Вне зависимости от виновности водитель обязан компенсировать ущерб пострадавшему пешеходу по
Есть ли доля вины водителя в этом ДТП?
В прошлый раз мы разбирали ДТП, в котором один из водителей выехал со второстепенной дороги, но второй гнал слишком быстро: в этом случае также всё очень неоднозначно.
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