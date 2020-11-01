«Белый клоун, черный клоун». Два «Лексуса» с номерами 999 и ААА устроили шоу на новосибирском перекрестке

В юбилейном, 200-м (!) выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах, BMW возле детского сада и умелая стоянка на двух местах.



«Белый клоун, черный клоун». Как мило эти «Лексусы» устроились на тротуаре и перекрестке (фото выше).