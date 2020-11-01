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«Белый клоун, черный клоун». Два «Лексуса» с номерами 999 и ААА устроили шоу на новосибирском перекрестке

В юбилейном выпуске наши читатели показывают очередные нарушения ПДД

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Два «Лексуса» на перекрестке

Два «Лексуса» на перекрестке

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В юбилейном, 200-м (!) выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах, BMW возле детского сада и умелая стоянка на двух местах.

«Белый клоун, черный клоун». Как мило эти «Лексусы» устроились на тротуаре и перекрестке (фото выше).

«Мерседес» на Красном проспекте

«Мерседес» на Красном проспекте

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Тротуар на Красном проспекте возле «Том ям бара» чудесным образом избежал установки ограждения, хотя в других местах заборов полно. Может быть, потому, чтобы могли парковаться любители покушать?

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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А вот еще один на этом же тротуаре.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Парковка на тротуаре возле остановки транспорта «Метро Покрышкина», — пишет читательница Евгения.

Перегородил проезд

Перегородил проезд

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— Так перегородил заезд в детский сад № 497 по адресу Железнодорожная, 10/1 этот BMW. На лобовом стекле записка от работников детского сада, которые вручную носили продукты из-за невозможности заезда грузовой «Газели» на территорию, — рассказывают очевидцы.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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— В Первомайской районе «Лексусы» паркуются на местах для инвалидов. Два места, и те постоянно заняты, — сообщает Инна.

«Газель» на пешеходной дорожке

«Газель» на пешеходной дорожке

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— К сожалению, доблестные патриоты при проведении мероприятия сегодня вытоптали газон. Парковка на тротуаре тоже чудесна, — рассказывают читатели о праздновании Дня комсомола.

Стоянка на два места

Стоянка на два места

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— Слепой или неумелый, но наглый водила, — пишут очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Оккупировали тротуар, стоять-то негде.

Пройти пешеходам сложно

Пройти пешеходам сложно

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— Разгрузка в магазин «Мария-Ра», Планировочная, 56. Ни проехать ни пройти, — возмущается Антон.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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