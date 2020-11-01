«Белый клоун, черный клоун». Два «Лексуса» с номерами 999 и ААА устроили шоу на новосибирском перекрестке

В юбилейном, 200-м (!) выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах, BMW возле детского сада и умелая стоянка на двух местах.
«Белый клоун, черный клоун». Как мило эти «Лексусы» устроились на тротуаре и перекрестке (фото выше).
Тротуар на Красном проспекте возле «Том ям бара» чудесным образом избежал установки ограждения, хотя в других местах заборов полно. Может быть, потому, чтобы могли парковаться любители покушать?
А вот еще один на этом же тротуаре.
— Парковка на тротуаре возле остановки транспорта «Метро Покрышкина», — пишет читательница Евгения.
— Так перегородил заезд в детский сад
— В Первомайской районе «Лексусы» паркуются на местах для инвалидов. Два места, и те постоянно заняты, — сообщает Инна.
— К сожалению, доблестные патриоты при проведении мероприятия сегодня вытоптали газон. Парковка на тротуаре тоже чудесна, — рассказывают читатели о праздновании Дня комсомола.
— Слепой или неумелый, но наглый водила, — пишут очевидцы.
Оккупировали тротуар, стоять-то негде.
— Разгрузка в магазин «Мария-Ра», Планировочная, 56. Ни проехать ни пройти, — возмущается Антон.