Группа разбора: пожарная машина сбила ребёнка на самокате — выясняем, виновен ли водитель

— О чём тут разговаривать: при повороте направо он должен был уступить дорогу пешеходам, и мальчику на самокате в том числе, — комментирует он. — В данном случае наверняка будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Что касается наказания для водителя — если он привлекается впервые, есть вероятность получить условный срок, но опять же — он сбил ребёнка на пешеходном переходе, а это отягчающее обстоятельство. Поэтому наказание может быть жёстче, но всё равно вряд ли максимальное.

Срок лишения свободы по части 3 статьи 264 УК РФ — до 5 лет. Есть также альтернативы в виде принудительных работ на срок до 4 лет.



Тот факт, что ребёнок был на самокате, юридически не значим, поскольку самокаты, в отличие от велосипедов, приравниваются к пешеходам. Изменить их статус предлагает Минтранс, но пока переезд пешеходного перехода на них нарушением не считается.



И всё же трудно игнорировать тот факт, что ребёнок выскочил на переход в рискованной манере, когда уже было ясно, что траектории с автомобилем пересекутся. Вполне вероятно, что водитель пожарной машины не видел ребёнка, попавшего в слепую зону.

