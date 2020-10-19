Группа разбора: пожарная машина сбила ребёнка на самокате — выясняем, виновен ли водитель

Это трагическое ДТП случилось в Архангельске: на пересечении проспекта Ломоносова с улицей Воскресенской погиб ребёнок. Он выехал на проезжую часть на самокате и попал под пожарную машину, которая поворачивала направо.
Мальчик выкатился на проезжую часть на зеленый свет, но разрешающий сигнал горел и для пожарной машины, которая уже была на переходе, поэтому наезд произошёл задними колёсами автомобиля. Является ли это оправданием для водителя?
Автоюрист Лев Воропаев считает, что вина водителя пожарной машины в данной аварии однозначна:
СЮЖЕТ
— О чём тут разговаривать: при повороте направо он должен был уступить дорогу пешеходам, и мальчику на самокате в том числе, — комментирует он. — В данном случае наверняка будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Что касается наказания для водителя — если он привлекается впервые, есть вероятность получить условный срок, но опять же — он сбил ребёнка на пешеходном переходе, а это отягчающее обстоятельство. Поэтому наказание может быть жёстче, но всё равно вряд ли максимальное.
Срок лишения свободы по части 3 статьи 264 УК РФ — до 5 лет. Есть также альтернативы в виде принудительных работ на срок до 4 лет.
Тот факт, что ребёнок был на самокате, юридически не значим, поскольку самокаты, в отличие от велосипедов, приравниваются к пешеходам. Изменить их статус предлагает Минтранс, но пока переезд пешеходного перехода на них нарушением не считается.
И всё же трудно игнорировать тот факт, что ребёнок выскочил на переход в рискованной манере, когда уже было ясно, что траектории с автомобилем пересекутся. Вполне вероятно, что водитель пожарной машины не видел ребёнка, попавшего в слепую зону.
— Да, пункт 4.5 ПДД обязывает пешеходов убедиться в безопасности перехода, но если брать именно судебную практику, на это требование обычно закрывают глаза. Поскольку в данном случае речь об уголовном деле, то вина второго участника может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Тем не менее львиная доля вины в любом случае ляжет на водителя пожарной, — считает Лев Воропаев.
Близкого мнения придерживается автоэксперт Алексей Буторин.
— Пешеходы должны убедиться в безопасности перехода, чтобы сохранить свою жизнь. Мальчик нарушил правила, не убедившись в безопасности. Он должен был спешиться с самоката. Ну а водитель не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимущественным правом движения. Получается, что по ПДД больше виноват водитель грузовика, потому что пешеход — незащищенное лицо, автомобиль — источник повышенной опасности. Но по-человечески виноваты оба, — считает Алексей Буторин.
Пожарная машина ехала без спецсигналов, но даже если бы она выполняла неотложное задание и двигалась с сиреной и маячками, общий вердикт был бы таким же:
— Да, пешеходы должны уступать водителям таких машин, но и на водителей спецтранспорта даже при выполнении неотложного задания возложена обязанность убедиться в безопасности, поэтому, я думаю, вина водителя усматривалась бы всё равно, — считает Лев Воропаев.
Родителям в любом случае следует разъяснять детям два важных правила. Первое: перед любым выходом на проезжую часть, даже на зелёный свет, предварительно оценивать обстановку на 360 градусов. Второе: никогда не пересекать переход быстрее спокойного человеческого шага. Даже если водители обязаны уступать дорогу пешеходам, заметить летящего самокатчика, велосипедиста или роллера они способны не всегда.