Очередная автоподстава? Водитель «Ленд-Крузер-Прадо» сдал назад и врезался в «Лексус» — как это было

В рубрике «Куда ты рулишь?» очередная дорожная ситуация, похожая на автоподставу, — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado неожиданно сдал задом и врезался в стоящий за ним Lexus RX. Водителю «Лексуса» удалось найти видеозапись столкновения и доказать свою невиновность — смотрим на это ДТП и пытаемся понять, подстава или нет.



Железнодорожный район, улица Ленина, пересечение с улицей Урицкого. Транспортный поток остановился на красный свет, все ждут зеленого. Вдруг в правом ряду водитель черного Prado неожиданно начинает сдавать задом и в итоге врезается в Lexus RX под управлением девушки. Удар не сильный, но по закону это уже ДТП с материальным ущербом — смотрите видео.