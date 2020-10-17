Очередная автоподстава? Водитель «Ленд-Крузер-Прадо» сдал назад и врезался в «Лексус» — как это было

На Ленина водитель «Прадо» сдал назад и врезался в «Лексус»
В рубрике «Куда ты рулишь?» очередная дорожная ситуация, похожая на автоподставу, — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado неожиданно сдал задом и врезался в стоящий за ним Lexus RX. Водителю «Лексуса» удалось найти видеозапись столкновения и доказать свою невиновность — смотрим на это ДТП и пытаемся понять, подстава или нет.
Железнодорожный район, улица Ленина, пересечение с улицей Урицкого. Транспортный поток остановился на красный свет, все ждут зеленого. Вдруг в правом ряду водитель черного Prado неожиданно начинает сдавать задом и в итоге врезается в Lexus RX под управлением девушки. Удар не сильный, но по закону это уже ДТП с материальным ущербом — смотрите видео.
В паблике «АСТ-54» пострадавшая сторона на «Лексусе» выразила мнение, что это была именно подстава, и рассказала, что водитель «Прадо» после столкновения заявил, что задним ходом не двигался, а наоборот, в него врезался «Лексус». При таких показаниях, в отсутствие свидетелей и видеозаписей, девушку на «Лексусе» действительно могли бы признать виновной в ДТП. Однако удалось найти запись камеры наблюдения, где видно, как всё происходило на самом деле.
— Виновником аварии является водитель автомобиля, который двигался задним ходом, так как он должен был заранее убедиться, что ничего не препятствует его движению. Поскольку столкновение произошло, виноват водитель, который двигался назад. Со стороны ситуация напоминает автоподставу, поскольку «Ленд Крузер» без видимых на то причин стал неожиданно двигаться назад, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
Непонятно, что двигало водителем «Прадо», когда он включил задний ход. То ли это действительно такая нехитрая автоподстава, то ли он пытался дать дорогу выезжающему с парковки автомобилю с раскраской каршеринга. Возможно, водитель внедорожника хотел встать на освободившееся парковочное место.
Сдать задним ходом в стоящий автомобиль — конечно, простая и легкая схема автоподставы. Не надо искать проблемные перекрестки, высчитывать траекторию, рисковать, наконец, здоровьем. Но есть и обратная сторона — при наличии видеорегистратора в машине жертвы или уличной камеры наблюдения можно не только оказаться виновником ДТП, но и попасть под уголовную статью 167 «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».
Похоже на автоподставу?
В конце сентября мы рассказывали о ДТП, похожем на автоподставу, — на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Дачной старая «Хонда» протаранила внедорожник Audi Q7. 79% участвовавших в нашем голосовании читателей согласились с тем, что ситуация похожа на подставу.