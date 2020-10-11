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«Как же достали эти бараны!». «Лэнд Крузер» У888УУ и BMW ООО — смотрим, что вытворяют хозяева джипов

Разглядываем очередных нарушителей правил парковки в Новосибирске

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Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

В новом, 197-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах и переходах, парковка на детской площадке и стоянка под запрещающим знаком.

— Парковка на Акатуйском. Старая «Тойота» типа УАЗ и ржавая «девятка» перегородили проезд. Кроме того, «Тойота» стоит на пешеходном переходе, — сообщают местные жители (фото выше).

BMW на тротуаре

BMW на тротуаре

BMW с номерами серии ООО примостился на тротуаре.

Заехал поближе ко входу

Заехал поближе ко входу

— Рядом два парковочных кармана со свободными местами, но зачем напрягаться, есть же тротуар. Как же достали эти бараны! — возмущена читательница Евгения.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— На пешеходном переходе по адресу Красный проспект, 39 стоит чудак, — пишет Михаил.

В пешеходной зоне

В пешеходной зоне

— Тротуар ул. Орджоникидзе, — уточняет Александр.

Заехал на детскую площадку

Заехал на детскую площадку

— Мастер парковки во дворе дома № 74 на улице Горский микрорайон. Еще совсем немного, и прямо на детской лесенке бы встал, — пишут наши читатели.

Припарковался среди деревьев

Припарковался среди деревьев

— Мало того что на ночь машину бросает. Так ещё и выезжает по тротуару и пешеходному переходу, пишет Виталий.

Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

Красный кружок с крестиком? Ну, конечно же, это знак парковки.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

— Ул. 25 лет Октября, 20/2. Во дворе много свободных парковочных мест, но этот чудак поставил на газоне, перегородил дорогу. Теперь люди должны обходить его машину, — недоволен читатель Александр.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

— Возле школы № 99 по адресу Чаплыгина, 59 водители регулярно нарушают правила остановки и парковки, останавливаясь перед и на пешеходном переходе для высадки пассажиров, бросают на аварийке свои машины, — рассказывает Ольга.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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