«Как же достали эти бараны!». «Лэнд Крузер» У888УУ и BMW ООО — смотрим, что вытворяют хозяева джипов

В новом, 197-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах и переходах, парковка на детской площадке и стоянка под запрещающим знаком.
— Парковка на Акатуйском. Старая «Тойота» типа УАЗ и ржавая «девятка» перегородили проезд. Кроме того, «Тойота» стоит на пешеходном переходе, — сообщают местные жители (фото выше).
BMW с номерами серии ООО примостился на тротуаре.
— Рядом два парковочных кармана со свободными местами, но зачем напрягаться, есть же тротуар. Как же достали эти бараны! — возмущена читательница Евгения.
— На пешеходном переходе по адресу Красный проспект, 39 стоит чудак, — пишет Михаил.
— Тротуар ул. Орджоникидзе, — уточняет Александр.
— Мастер парковки во дворе дома
— Мало того что на ночь машину бросает. Так ещё и выезжает по тротуару и пешеходному переходу, пишет Виталий.
Красный кружок с крестиком? Ну, конечно же, это знак парковки.
— Ул. 25 лет Октября, 20/2. Во дворе много свободных парковочных мест, но этот чудак поставил на газоне, перегородил дорогу. Теперь люди должны обходить его машину, — недоволен читатель Александр.
— Возле школы