«Как же достали эти бараны!». «Лэнд Крузер» У888УУ и BMW ООО — смотрим, что вытворяют хозяева джипов

В новом, 197-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуарах и переходах, парковка на детской площадке и стоянка под запрещающим знаком.



— Парковка на Акатуйском. Старая «Тойота» типа УАЗ и ржавая «девятка» перегородили проезд. Кроме того, «Тойота» стоит на пешеходном переходе, — сообщают местные жители (фото выше).

