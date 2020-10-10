«Солярис» на летней резине сбил ребенка на скользкой дороге во дворе. Водителя признали правым

В Новосибирске сбили 8-летнего ребенка
В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» — первые жертвы гололеда. Ребенок попал под автомобиль ранним утром, когда проезжая часть была подмерзшей. В ГИБДД установили, что на «Хёндай-Солярисе», который сбил мальчика, стояла летняя резина. Однако водителя седана признали правым — он ничего не нарушал. Разбираемся почему и смотрим видео.
Утро 9 октября, микрорайон Родники, двор жилого дома по улице Мясниковой, 24/2. По двору движется синий «Хёндай-Солярис», на асфальте видно наледь и снег. Точную скорость автомобиля определить сложно, но движется он достаточно бодро. Вот появляется группа детей, один из мальчиков внезапно выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, — машина сбивает его. Видно, как в процессе торможения заблокированные колеса автомобиля скользят по дороге.
Официально. По данным сводки УГИБДД, 9 октября в 07:55 водитель 1979 года рождения, трезвый, во дворе дома по улице Мясниковой, 24/2 наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть. Мальчик 2012 года рождения доставлен в медицинское учреждение — разовое обращение, не пострадал. Водитель не нарушал Правил дорожного движения. У пешехода — нарушение ПДД. Тип шин на автомобиле — летние.
Понятно, что мальчик возник на дороге неожиданно, и прежде всего нужно ставить вопрос — как родители объясняли 8-летнему ребенку правила безопасного поведения на дороге, как воспитывали. Но и к автомобилисту есть претензии — ГИБДД ещё на прошлой неделе призывала сменить летние шины на зимние с учетом заморозков и возможного гололеда. И вот в ночь с 8 на 9 октября прогнозы подтвердились, многие дороги в городе замерзли.
Мы уже рассказывали, как новосибирские водители меняют резину: 37% горожан, поучаствовавших в нашем опросе, отметили, что уже заменили летние покрышки на зимние.
Кроме того, ехать по двору водителю «Соляриса» можно было и помедленнее — понятно же, что детей здесь может быть много и кто-то обязательно окажется невнимательным и выскочит на дорогу. Двигаться в жилой зоне лучше всего с минимальной скоростью, которая позволяет затормозить даже перед неожиданной преградой — много времени вы всё равно не потеряете.