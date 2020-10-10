«Солярис» на летней резине сбил ребенка на скользкой дороге во дворе. Водителя признали правым

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» — первые жертвы гололеда. Ребенок попал под автомобиль ранним утром, когда проезжая часть была подмерзшей. В ГИБДД установили, что на «Хёндай-Солярисе», который сбил мальчика, стояла летняя резина. Однако водителя седана признали правым — он ничего не нарушал. Разбираемся почему и смотрим видео.



Утро 9 октября, микрорайон Родники, двор жилого дома по улице Мясниковой, 24/2. По двору движется синий «Хёндай-Солярис», на асфальте видно наледь и снег. Точную скорость автомобиля определить сложно, но движется он достаточно бодро. Вот появляется группа детей, один из мальчиков внезапно выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, — машина сбивает его. Видно, как в процессе торможения заблокированные колеса автомобиля скользят по дороге.