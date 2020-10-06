Зимние шины и АБС обязательны, тонировка — слегка разрешена: изучаем осенние поправки к Правилам

МВД и Минтранс предложили два пакета поправок к Правилам дорожного движения. Первый пакет разрешит инспекторам штрафовать автомобили за несезонные шины, неработающую АБС или «капель» из двигателя (и ещё сотни неисправностей), второй касается правили стоянки, добавляет новые типы светофоров и регулирует движение самокатов, моноколёс и электроскутеров.



Поводов для штрафов будет больше

