Зимние шины и АБС обязательны, тонировка — слегка разрешена: изучаем осенние поправки к Правилам

МВД и Минтранс предложили два пакета поправок к Правилам дорожного движения. Первый пакет разрешит инспекторам штрафовать автомобили за несезонные шины, неработающую АБС или «капель» из двигателя (и ещё сотни неисправностей), второй касается правили стоянки, добавляет новые типы светофоров и регулирует движение самокатов, моноколёс и электроскутеров.
Поводов для штрафов будет больше
Перечень неисправностей, которые запрещали движение, был в ПДД всегда (точнее, в «Основных положениях по допуску...»). Однако перечень этот был достаточно куцый, например, тонировку, несезонную резину или езду с неисправной АБС он не запрещал. При этом с
Что это означает на практике? Например, за любую из этих неисправностей, включая несезонные шины, можно будет получить наказание по
— Езда с неисправностями, которые запрещают эксплуатацию, относится к длящимся нарушениям, то есть оштрафовать водителя многократно за езду, допустим, с погасшей фарой, инспектор не вправе, — поясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Но он может выдать предписание устранить неисправность, и вот тогда за повторную езду с той же самой проблемой грозят уже серьёзные санкции, например,
Эта статья наказывает за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — вплоть до ареста на
Кроме того, расширенный перечень неисправностей может использоваться при разборе аварий.
— Одна из функций Правил — установить виновность в ДТП, — добавляет Юрий Панченко. — И если расширенный перечень неисправностей будет принят, в будущем виновным может быть признан водитель, который ехал на автомобиле с поломкой из этого списка.
Правда, для этого должны соблюдаться два условия: неисправность должна быть одной из причин аварии, а в действиях водителя прослеживаться умысел.
Эксплуатация запрещена, если...
Список неисправностей увеличился почти в десять раз, поэтому остановимся на самых значимых. Так, много внимания уделено тормозной системе, и эксплуатация запрещается практически при любой видимой проблеме: коррозии, трещинах, надрывах, деформации элементов... А ещё под запрет попадает езда с неисправной АБС, причём критерием поломки является индикатор на панели приборов.
Большой список неисправностей касается рулевого управления, включая езду без усилителя (было в прежней редакции), а также самопроизвольный выворот руля. Кстати, последняя неисправность встречалась на ряде автомобилей и приводила к тяжёлым ДТП. Большие вопросы в этом случае возникают к производителю, но если водитель знал о проблеме и поехал всё равно, он, по предлагаемым правилам, может быть признан соучастником.
Под запрет попадает любой декор для фар, включая «реснички», плёнки и так далее. Большое внимание уделено установке ламп, не соответствующих заводскому типу: по факту таким образом запрещают «колхозный ксенон».
Из курьёзных требований — запрет ездить без солнечных козырьков. Попутно в перечень попали трещины на лобовом стекле, правда, лишь со стороны водителя (в зоне стеклоочистителя).
Есть и незначительные послабления, касающиеся тонировки: если сейчас лобовое стекло должно пропускать 75% света, то в новом перечне — 70%. Аналогичные требования, кстати, содержатся в поправках Минюста, о которых речь ниже.
Важные изменения касаются шин: шипованная резина запрещается в летние месяцы, летняя — в зимние. Регионы могут расширить этот период по своему усмотрению, сузить — нет. Кроме того, шипованная резина должна быть на всех колёсах (а не на трёх или одном, например).
Очень спорный пункт касается подушек безопасности: запрещается эксплуатация автомобиля, если они неисправны или демонтированы (часто бывает после ДТП со сработкой подушек, когда владелец экономит на их замене). С одной стороны, требование логичное, с другой, в случае ДТП с нераскрывшимися подушками, что не редкость, часть вины могут возложить на самого автовладельца.
Обширный перечень касается проблем с газобалонным оборудованием, включая и «просроченные» баллоны.
Много внимания уделено двигателю, и если запрет на езду с «дымным» или шумным мотором был и раньше, то теперь нельзя эксплуатировать автомобиль, из которого течёт какая-либо жидкость: моторное или трансмиссионное масло, жидкость гидравлических систем и так далее.
Может ли инспектор выявлять неисправности?
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил агентству ТАСС, что предлагаемые изменения нереализуемы на практике, поскольку их невозможно администрировать.
— МВД называет вещи, якобы влияющие на безопасность, которые можно обнаружить только при прохождении техосмотра. Но закон запрещает на дорогах проверять техническое состояние автомобиля, — заявил он. — Как это будет установлено? Попросят остановить машину и покрутить рулем?
Значительная часть перечня неисправностей действительно не позволяет выявлять их силами сотрудников ДПС, например, люфт рулевого управления, работоспособность стояночного тормоза или установка левого ксенона определяется разве что в условиях автосервиса (пункта ТО).
Но есть ряд более очевидных проблем, скажем, утечка масла из автомобиля, загорание контрольной лампы АБС или несезонные шины. При этом список неисправностей был в ПДД всегда, то есть как таковой революции в этой области не произошло: просто его привели в соответствие с регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств...», что выглядит логичным шагом.
Поддерживаете ли вы внесение в ПДД запрета езды с перечисленными неисправностями?
Минтранс топит за СИМы
Ещё один пакет поправок предложил Минтранс, и они более разношёрстны. Например, в них появляется новый тип светофора, который уже обкатывается в Челябинске. Смысл его дополнительных секций пока не совсем очевиден, но таковы требования нового госстандарта, которые Минтранс предлагает добавить и в ПДД.
Действие знаков 3.27 «Остановка запрещена» будет прерываться после знака 6.4 «Парковка», а вот «кончина» жёлтой линии, дублирующей знак 3.27, не будет означать конец зоны его действия. Кроме того, запретят парковку на островках безопасности.
А ещё Минтранс предлагает добавить в ПДД новое понятие — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Они включают в себя весь сверхлёгкий транспорт, кроме велосипедов: ролики, скейтборды, электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и так далее. Правила их движения сегодня не оговорены вовсе, поэтому Минтранс предлагает для них свод требований, напоминающий раздел ПДД для велосипедистов. Правда, остаётся неясным, почему моторизованные СИМы уравниваются в правах с «мускульными» (например, роликами), что создаёт очевидные противоречия. Например, для всех СИМов основной полосой для движения являются тротуары или велодорожки, а выезд на проезжую часть разрешён лишь электросамокатам и электроскутерам с тормозами, звуковым сигналом и светотехникой. При этом те же моноколёса могут разгоняться до больших скоростей и на тротуаре представлять опасность для пешеходов. Эту проблему решили ограничением скорости в 20 км/час, что, с одной стороны, всё равно является большой величиной, с другой, не подлежит контролю.
Из других инициатив Минтранса: требование к дорожным рабочим убирать временные знаки после окончания работ на участке.
В этом году в России должна была состояться большая реформа системы техосмотра, сроки которой сдвинули на весну 2021 года.
Однако в августе 2020 года прошла запланированная реформа ОСАГО.