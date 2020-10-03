Замес на Большевичке. 8 машин разбились в ДТП из-за провокатора (он затормозил перед свободной парковкой)

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем массовое ДТП на Большевистской, которое произошло 26 сентября. Появилась видеозапись аварии, из которой следует, что всё спровоцировало замедление «Тойоты Короллы», водитель которой, вероятно, увидел место для парковки. Водитель другой «Короллы», ехавший сзади, резко вывернул влево, задел соседнюю машину, после чего началась цепная реакция. Кто же виноват и кто оплатит огромный ущерб — разбираемся вместе.



Улица Большевистская, направление движения — в центр, идет плотный поток транспорта. Водитель золотистой «Тойоты Короллы» замедляется и включает аварийку. Следовавшая сзади белая «Тойота Королла» совершает резкий маневр влево — уйти от столкновения с первой «Короллой» получается, но происходит цепная реакция. Белая «Королла» бьет «Мерседес», тот выталкивает BMW на встречную полосу. Там уже лобовое столкновение с «Тойотой Кариной», под раздачу также попадают «Лэнд Крузер Прадо» и «Тойота Премио». Тем временем в первую замедлившуюся «Короллу» сзади врезается минивэн «Мазда». Смотрите видео.