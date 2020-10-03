Замес на Большевичке. 8 машин разбились в ДТП из-за провокатора (он затормозил перед свободной парковкой)

На Большевистской в ДТП попали 8 машин
В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем массовое ДТП на Большевистской, которое произошло 26 сентября. Появилась видеозапись аварии, из которой следует, что всё спровоцировало замедление «Тойоты Короллы», водитель которой, вероятно, увидел место для парковки. Водитель другой «Короллы», ехавший сзади, резко вывернул влево, задел соседнюю машину, после чего началась цепная реакция. Кто же виноват и кто оплатит огромный ущерб — разбираемся вместе.
Улица Большевистская, направление движения — в центр, идет плотный поток транспорта. Водитель золотистой «Тойоты Короллы» замедляется и включает аварийку. Следовавшая сзади белая «Тойота Королла» совершает резкий маневр влево — уйти от столкновения с первой «Короллой» получается, но происходит цепная реакция. Белая «Королла» бьет «Мерседес», тот выталкивает BMW на встречную полосу. Там уже лобовое столкновение с «Тойотой Кариной», под раздачу также попадают «Лэнд Крузер Прадо» и «Тойота Премио». Тем временем в первую замедлившуюся «Короллу» сзади врезается минивэн «Мазда». Смотрите видео.
Видео: vk.com/act54
Официально. По данным сводки ГИБДД, 26 сентября в 8:45 у дома № 54 по улице Большевистской водитель «Тойоты Короллы» 1989 года рождения столкнулся с «Мерседесом», который ехал в попутном направлении, после чего «Мерседес» совершил столкновение с BMW, а BMW — с «Тойотой Кариной» и «Лэнд Крузер Прадо». «Тойота Карина» совершила столкновение с «Тойотой Премио». В результате пострадал водитель «Карины», 1991 года рождения, — у него открытый перелом ноги. Причина ДТП — неправильный выбор дистанции.
Вероятно, водитель белой «Короллы» совершил резкий маневр влево инстинктивно, а ведь у него был вариант ехать прямо и тормозить. В Правилах дорожного движения указано, что водитель должен предпринять все меры для того, чтобы избежать аварии, но нигде напрямую не сказано, что запрещены маневры вправо или влево. В любом случает именно на водителя белой «Короллы» будет возложена вина за неправильный выбор дистанции, хотя водитель золотистой «Короллы» тоже хорош — неправильно так резко замедляться на оживленной улице.
Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Пункт 10.1. <...> При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Да, возможно, в некоторых случаях при возникновении аварийных ситуаций резкие маневры вправо/влево позволяют объехать преграду и избежать ДТП. Но всё же стоит помнить — если что-то пойдет не так и вы кого-то заденете, вы будете виноваты. Так что лучше тормозить, не меняя направление движения.