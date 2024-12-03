Схватил воробья: ястреб устроил охоту в новосибирском дворе — видео

В Новосибирске в Чемском жилмассиве встретили ястреба. Видео с охотой хищника в редакцию НГС прислала читательница.
Как рассказала Надежда, она увидела птицу в декабре.
Новосибирский орнитолог Алексей Яновский предположил, что на видео попал ястреб-перепелятник. Представителей вида редко можно встретить в городе поздней осенью и зимой.
— Они отлетают южнее. Основная добыча — мелкие пернатые. Воробьи, синицы, свиристели. Дрозды для них уже велики. То, что перепелятник встретился зимой, — это необычный факт, — отмечает Алексей Яновский.
Биолог объясняет присутствие ястреба отсутствием сильных морозов и тем, что в ноябре было мало снегопадов.
Ранее сибиряки заметили в зимнем лесу Академгородка комара-долгоножку. Насекомые проснулись из-за теплого ноября.