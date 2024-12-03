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Животные Схватил воробья: ястреб устроил охоту в новосибирском дворе — видео

Схватил воробья: ястреб устроил охоту в новосибирском дворе — видео

Хищник остался в городе из-за теплой погоды

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1 комментарий

Хищную птицу сняли во дворе на Чемском

Источник:

В Новосибирске в Чемском жилмассиве встретили ястреба. Видео с охотой хищника в редакцию НГС прислала читательница.

Как рассказала Надежда, она увидела птицу в декабре.

Ястреба сняли во время охоты

Источник:

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский предположил, что на видео попал ястреб-перепелятник. Представителей вида редко можно встретить в городе поздней осенью и зимой.

— Они отлетают южнее. Основная добыча — мелкие пернатые. Воробьи, синицы, свиристели. Дрозды для них уже велики. То, что перепелятник встретился зимой, — это необычный факт, — отмечает Алексей Яновский.

Биолог объясняет присутствие ястреба отсутствием сильных морозов и тем, что в ноябре было мало снегопадов.

Ранее сибиряки заметили в зимнем лесу Академгородка комара-долгоножку. Насекомые проснулись из-за теплого ноября.

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Новосибирск Птицы Ястреб Зима
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Ястреб сожрал воробья - вот это поворот! Сенсация мирового уровня :)))
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