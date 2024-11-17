Скользит на брюшке: ритуалы умывания белой медведицы насмешили гостей Новосибирского зоопарка — видео

Белая медведица Белка в Новосибирском зоопарке насмешила гостей своим способом чистки шубки. Она скользила брюшком и спиной по свежему снегу. Забавный ролик опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

На кадрах видно, как медведица встает на передние лапы и прокатывается по снегу задней частью. Такой ритуал чистки она повторила несколько раз. Также Белка прокатывалась по небольшому склону в вольере на разных боках. Несколько раз медведица при скольжении толкалась только задними лапами или вовсе катилась в форме «звездочки».