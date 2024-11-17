НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

южн.

 753мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Кто строит новую Россию
Застряли в бараке
Врачи для 30-летних
«Волга» — суперкар
Зажечь на корпоративе — советы
Толпа в «Монетке»
Престарелые звёзды
Встал на пути трамвая
Новости в Telegram
Животные Скользит на брюшке: ритуалы умывания белой медведицы насмешили гостей Новосибирского зоопарка — видео

Скользит на брюшке: ритуалы умывания белой медведицы насмешили гостей Новосибирского зоопарка — видео

Белка покаталась по свежему снегу

552
2 комментария

Чистку шубки медведица совместила с веселыми катаниями

Белая медведица Белка в Новосибирском зоопарке насмешила гостей своим способом чистки шубки. Она скользила брюшком и спиной по свежему снегу. Забавный ролик опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

На кадрах видно, как медведица встает на передние лапы и прокатывается по снегу задней частью. Такой ритуал чистки она повторила несколько раз. Также Белка прокатывалась по небольшому склону в вольере на разных боках. Несколько раз медведица при скольжении толкалась только задними лапами или вовсе катилась в форме «звездочки».

Такие действия хищницы насмешили зрителей, а она, кажется, получила удовольствия от умывания, совмещенного с катанием.

Ранее в Новосибирском зоопарке на видео попал насторожившийся манул.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Белые медвежата Белка и Стрелка Новосибирск
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
54 минуты
Очень умная мишутка
Гость
52 минуты
Не люблю диких животных. Смысл на них смотреть ходить постоянно?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,31

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Мишаня,38

Юлия,43

Андрей,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление