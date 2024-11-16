«Уважайте ее границы»: зачем кошка уничтожает игрушки и метит стены — зоопсихолог перевела с кошачьего

У кошек много способов объяснить хозяину, что она хочет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как отучить кошку гадить в неположенном месте и лазить по столам? Как вообще приучить ее к лотку (или даже унитазу)? Почему кот кусает за ноги и метит стены в доме? Это вопросы не дают покоя многим владельцам усатых-полосатых. При этом ничто из того, что делает домашний питомец, не лишено смысла. Просто человек и кошка говорят на разных языках. Владельцы домашних животных обращаются к зоопсихологам для коррекции поведения питомцев. Но чаще всего они узнают, что вести себя иначе следует именно человеку. Для НГС с кошачьего перевела зоопсихолог, автор книг «На одном языке с кошкой», «Вопросы о кошках. Самое интересное о пушистых любимцах», ведущая на канале зооТВ и эксперт передачи «В кругу друзей» на канале Россия1 Елена Клюсовец.

Почему кошка все время спит?

Стоит отметить, что часть поведенческих проблем зоопсихолог может решить только в тандеме с ветеринаром. Поведение кошки сильно может измениться из-за недомогания. Один из распространённых сценариев поведения заболевшей мурлыки — уход «в спячку».

— Наши кошки — одиночные животные. При недомогании они не просят помощи у окружающих, как собаки, а стараются уйти куда подальше и отоспаться. Именно поэтому первые звоночки владелец кошки чаще всего пропускает, — объяснила Елена Клюсовец.

Игривая и любопытная кошка, скорее всего, здорова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поэтому в случае, если кошка стала больше спать, перестала выполнять свои повседневные ритуалы (играть, умываться, общаться), стоит показать ее специалисту и не пожалеть времени и денег на диагностику. Так же стоит поступить, если кошка внезапно начала игнорировать лоток.

— Если ваша кошка внезапно начала ходить мимо лотка, то первое, что вам нужно сделать, — это обратиться к ветеринарному врачу, — подчеркивает зоопсихолог.

Как приучить кошку к лотку?

«Туалетная тема» для кошек и их хозяев самая болезненная. Елена Клюсовец отмечает, что это один из самых распространённых запросов, с которым обращаются к зоопсихологу. Чтобы кошка подружилась с лотком, нужно учесть три неизменные составляющие: выбор места для отправления естественных нужд, конструкцию самого лотка и наполнитель.

— Место для лотка не должно быть суперукромным, но и не должно быть в проходном месте, лучше что-то среднее. Лоток должен быть чуть больше кошки (около 15−20 сантиметров плюсом). Наполнитель первого выбора — это всегда комкующийся минеральный, потому что он наиболее похож на тот субстрат, в который кошки любят ходить в дикой природе.

Кошки — очень чистоплотные животные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крытый лоток не всегда хорош. Во-первых, это очень ограниченное пространство, не каждая кошка может там с комфортом разместиться. Во-вторых, там может застаиваться неприятный запах. Хотя не имеет значения, пользуется кошка крытым или открытым лотком — чистить его все равно надо как можно чаще.

— Довольно часто люди считают, что убирать лоток раз в три–четыре дня — это нормально. Нет, для кошек это не нормально, потому что они очень чистоплотные, и это их адаптивный механизм. Кошка — маленькое животное, и для того, чтобы хищник в буквальном смысле ее не выследил, нужно, чтобы запах испражнений как можно меньше распространялся по ареалу обитания.

Надо ли приучать кошку к унитазу?

Унитаз может разочаровать кошку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Специалист этого настоятельно не рекомендует. Во-первых, поза кошки на бортике унитаза не физиологична. Во-вторых, в унитазе, в отличие от лотка, не получится проанализировать характер испражнений. Например, та же кровь в стуле или моче — это признак болезни. Наконец, поход в человеческий туалет для кошки может стать травмирующим.

— Кошка должна закапывать свои испражнения — это для нее норма, потому что она должна скрывать свои делишки от хищников. На унитазе ничего зарыть невозможно. При попытках это сделать кошка может упасть в унитаз, может начать скрести по крышке, у нее возникнет фрустрация, разочарование.

Кроме того, для котят, кормящих кошек, пожилых и больных животных запрыгнуть и удержаться на бортике унитаза попросту сложно.

Еще один аргумент против — это стационарность. Лоток можно взять с собой, а унитаз — нет. В поездке, зоогостинице или на стационаре в ветклинике приученной к унитазу кошке придется трудно.

Как отучить кошку или кота метить территорию?

Елена Клюсовец подчеркивает: отучить некастрированное животное метить практически невозможно.

— Метки — это естественный процесс. Коты чаще всего предпочитают метить вертикальные поверхности (входные двери, стены). Кошки чаще всего метят горизонтальные поверхности (кровати, подушки, одеяла) — для них это просто must have, потому что важно, чтобы этот запах учуял самец, именно поэтому они чаще всего этот делают в период размножения. А коты метят еще, чтобы передать информацию о своем существовании на данной территории, обозначить свои границы. У фертильных животных это вполне нормальный язык общения, и им это необходимо. Поэтому для того, чтобы отучить их метить, животных нужно кастрировать и стерилизовать. Никакого другого метода нет.

Стерилизация — простая операция, которую могут выполнить в любой ветклинике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перед операцией кошкам рекомендуют сдать общий анализ крови и биохимию, сделать УЗИ сердца.

Зоопсихолог подчеркивает, что не надо бояться, что после стерилизации кошка перестанет ловить мышей: материнский и охотничий инстинкты не связаны напрямую. Или, например, что она станет меньшее любить хозяина.

— Мозг у кошки несколько проще устроен, чем у человека, и ей сложно соотносить события, растянутые во времени.

Как отучить кошку забираться на стол?

Кошка не понимает запретов. Если вы что-то запретите кошке через повышение голоса или наказание, то она может перестать это делать при вас, и при этом вы еще потеряете ее доверие к вам, так как животное начнет вас бояться.

— У меня есть пример из практики. Мы как-то поспорили с девушкой, которая уверяла меня, что отучила кошку лазить по столу. Я ей предложила провести небольшой эксперимент: насыпать муку на стол и с утра посмотреть, будут ли там следы «преступления». На следующее утро девушка написала: «Извините, была не права».

Кошки часто забираются повыше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чтобы кошка не делала то, что вам не нравится, нужно предложить ей альтернативу. Вместо стола — игровой комплекс с гамаком и удобной высокой лежанкой. А вместо угла дивана — разнообразные когтеточки. Правильный выбор нужно отмечать похвалой. Очень часто кошка шкодит, чтобы привлечь ваше внимание.

— Вы пришли с работы, уткнулись в телефон и больше ни на что не обращаете внимания. Как ей сделать так, чтобы вы вспомнили, что у вас есть кошка? Начать делать что-то неправильное. Поэтому не забывайте о том, что у вас есть питомец, начните обращать внимание на него, и тогда проблема решится. Без каких-либо запретов.

Как кошка проявляет любовь?

Есть распространенное мнение, что кошки не способны любить. Они позиционируются как одиночки, которые гуляют сами по себе. Елена Клюсовец уверяет, что это не так.

— Любовь для кошки — это когда уважают ее границы. Это не значит, что если вы завели кошку, то ее нельзя трогать. Ваша задача — научиться с ней коммуницировать так, чтобы и она тоже проявляла инициативу. Когда кошка проявляет инициативу, она показывает, что готова к общению — в буквальном смысле готова вас полюбить. А если кошка отдыхает, то значит, на данный момент ей вашего внимания не нужно.

Именно поэтому так важно объяснить детям, что свои чувства по отношению к кошке нужно проявлять бережно. Иначе она начнет кусаться и царапаться.

Почему еще кошки кусаются и царапаются?

Если вы взяли котенка в слишком раннем возрасте (до 3 недель), то у него не было необходимой социализации в кошачьем коллективе. Потому что именно кошка-мать, а также братья и сестры учат малыша рассчитывать силу укусов и ударов лапкой. А если этой социализации не было, то ваш котенок буквально начинает учиться «отрабатывать» укусы и удары на вас.

Котят нельзя брать слишком рано Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Но причина может заключаться и в поведении самого человека, отметила зоопсихолог.

— Люди просто не умеют правильно играть с кошками. Кошкам нужны дистанционные игры: например, игры с дразнилками-удочками. Когда животное через несколько недель научится правильно играть, не калеча человека, вы сможете с ним контактировать более близко.

Кроме того, потребность в игре в охоту тоже должна быть удовлетворена. Не надо отбирать у кошек игрушечных мышек, когда они начинают их разгрызать.

— Очень часто люди говорят: «Моя кошка только портит игрушки, я ничего не хочу взамен покупать». На самом деле это большое заблуждение. Кошка не портит игрушки — кошка просто доводит охоту до конца, то есть потрошит вашу игрушку. И в этом нет ничего плохого. Ваша задача выкинуть после этого игрушку и купить ей новую — благо, они сейчас стоят недорого. И я думаю, что для любого питомца можно позволить раз в месяц обновлять их игрушечный арсенал.

Чтобы кошка не ранила вас при взаимодействии, нужно правильно считывать ее сигналы. Слишком долгое поглаживание может ее утомить, а прикосновение к животу или лапкам — разозлить.