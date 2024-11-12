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Животные репортаж Суровые кошки и затаившийся песец: как животные в новосибирском зоопарке проводят первые холодные дни — фото

Суровые кошки и затаившийся песец: как животные в новосибирском зоопарке проводят первые холодные дни — фото

Многие животные сидят в уличных вольерах, несмотря на минусовую температуру

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7 комментариев

Леопард предпочел позировать, показывая свои клыки

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило животные встречают настоящую зиму со снегом и минусовой температурой. Журналисты НГС посмотрели, кто остался в уличных вольерах и как они встречают изменившуюся погоду. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Красиво на фоне снега смотрятся белые волки, которые спокойно и свободно гуляют по своему вольеру

С прошлой недели, с 5 ноября, зоопарк перешел на зимний режим — с 09:00 до 18:00, а кассы работают до 17:00. Взрослый билет стоит 500 рублей, а детский (от 7 до 16 лет), для пенсионеров и студентов — 250 рублей.

Белки давно подготовились к зиме, поэтому не так ярко выделяются на фоне деревьев

Львица Найтирия теперь живет в одном вольере со львом Ричардом

Правда, сам Ричард предпочитает наблюдать зиму из более теплого места

Песцы спят, укутав свои носы хвостами

Рысь с интересом изучала немногосчисленных посетителей зоопарка

Наверное, наиболее комфортно себя чувствуют в такую погоду только белые медведи

Птиц в уличных вольерах осталось немного

Лисицы «переговариваться» между вольерами, завидев посетителей

С 5 ноября времени для прогулок в зоопарке стало меньше из-за зимнего режима работы

Один из манулов решил принять идеальную форму шара

А другой манул радовался снегу и как настоящий кот терся об решетку, показывая, какой он красивый. Даже по-своему мурчал

По снегу в зоопарке гуляет и верблюд

Часть табличек возле вольеров убрали, а некоторые замело снегом, поэтому названия животных трудно разглядеть

Дети до 7 лет, дети из многодетных семей до 16 лет и некоторые другие категории граждан могут посещать зоопарк бесплатно.

Кажется, этот хищник не рад приходу зимы

Ранее мы рассказывали о том, как котенок дальневосточных леопардов изучает новую игрушку в Новосибирском зоопарке, и показывали, чем занимаются манулы в начале ноября.

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Комментарии
7
Гость
1 час
ПРочитал тему "затаившийся песец" - думал это что-то про экономику, ан нет...
Коляныч 2.0
55 минут
"Я уже увидел достаточно" Спустя два дня бежавший в Житомир Том Хэнкс был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса.
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