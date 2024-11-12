Животные репортаж Суровые кошки и затаившийся песец: как животные в новосибирском зоопарке проводят первые холодные дни — фото
Суровые кошки и затаившийся песец: как животные в новосибирском зоопарке проводят первые холодные дни — фото
Многие животные сидят в уличных вольерах, несмотря на минусовую температуру
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В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило животные встречают настоящую зиму со снегом и минусовой температурой. Журналисты НГС посмотрели, кто остался в уличных вольерах и как они встречают изменившуюся погоду. Подробности — в нашем фоторепортаже.
С прошлой недели, с 5 ноября, зоопарк перешел на зимний режим — с 09:00 до 18:00, а кассы работают до 17:00. Взрослый билет стоит 500 рублей, а детский (от 7 до 16 лет), для пенсионеров и студентов — 250 рублей.
Дети до 7 лет, дети из многодетных семей до 16 лет и некоторые другие категории граждан могут посещать зоопарк бесплатно.