Суровые кошки и затаившийся песец: как животные в новосибирском зоопарке проводят первые холодные дни — фото

Леопард предпочел позировать, показывая свои клыки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило животные встречают настоящую зиму со снегом и минусовой температурой. Журналисты НГС посмотрели, кто остался в уличных вольерах и как они встречают изменившуюся погоду. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Красиво на фоне снега смотрятся белые волки, которые спокойно и свободно гуляют по своему вольеру Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С прошлой недели, с 5 ноября, зоопарк перешел на зимний режим — с 09:00 до 18:00, а кассы работают до 17:00. Взрослый билет стоит 500 рублей, а детский (от 7 до 16 лет), для пенсионеров и студентов — 250 рублей.

Белки давно подготовились к зиме, поэтому не так ярко выделяются на фоне деревьев Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Львица Найтирия теперь живет в одном вольере со львом Ричардом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Правда, сам Ричард предпочитает наблюдать зиму из более теплого места Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Песцы спят, укутав свои носы хвостами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Рысь с интересом изучала немногосчисленных посетителей зоопарка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наверное, наиболее комфортно себя чувствуют в такую погоду только белые медведи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Птиц в уличных вольерах осталось немного Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Лисицы «переговариваться» между вольерами, завидев посетителей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С 5 ноября времени для прогулок в зоопарке стало меньше из-за зимнего режима работы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из манулов решил принять идеальную форму шара Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А другой манул радовался снегу и как настоящий кот терся об решетку, показывая, какой он красивый. Даже по-своему мурчал Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По снегу в зоопарке гуляет и верблюд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Часть табличек возле вольеров убрали, а некоторые замело снегом, поэтому названия животных трудно разглядеть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дети до 7 лет, дети из многодетных семей до 16 лет и некоторые другие категории граждан могут посещать зоопарк бесплатно.

Кажется, этот хищник не рад приходу зимы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









