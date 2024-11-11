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Животные Спасать не просила: рысь забралась на столб в Хакассии и уснула — видео, как достают недовольного хищника

Спасать не просила: рысь забралась на столб в Хакассии и уснула — видео, как достают недовольного хищника

Министерстве природы Хакассии считают, что дикая кошка пряталась от бездомных собак

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1 комментарий

Рысь удалось быстро снять со столба

В Хакасии спасли рысь, которая забралась на столб линий электропередач. Инцидент произошел недалеко от Черногорска.

Подробности рассказали в телеграм-канале «Минприроды Хакасии». В пятницу в ведомство сообщили, что на столбе сидит рысь. На место выехали инспекторы Охотнадзора Хакасии. Им удалось быстро и безопасно спустить животное на землю. Этому помогло и то, что опора не была подключена к электричеству.

— Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась, — пишет «Минприроды Хакасии».

Спасение рыси попало на видео

В ведомстве рассказали, что рысь относится к уязвимым видам, численность которых сокращается. Животные находятся в списке тех, за численностью которых ведется особый контроль. Также рысей запрещено содержать дома, за нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность.

Сейчас рысь находится на карантине в Центре живой природы.

В ноябре в Новосибирске в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Прокуратура начала проверку из-за этого инцидента. Все подробности НГС собрал в отдельном сюжете.

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Рысь Хакасия Минприроды Спасение животного
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Комментарии
2
281988947
4 минуты
Какое красивое животное
Гость
1 минута
Министерстве природы Хакассии считают Е6стафьева! Хакасия - с одной "с"!
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