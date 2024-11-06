У речных выдр родились три детеныша — милое видео из Новосибирского зоопарка

Сейчас детеныши уже учатся всему необходимому на улице Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram











В Новосибирском зоопарке показали подросших детенышей речных выдр — они родились в конце июля и теперь резвятся на глазах посетителей.

У пары родились два мальчика и девочка.

Только посмотрите на их игры! Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram

— Первые недели жизни малыши провели в укромном логове. Родители ограждали их от внимания посторонних. И сотрудники зоологического парка постарались создать все условия для спокойствия семейства. Когда малыши достаточно подросли, ветеринары их осмотрели и сделали им первые прививки, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

Сейчас детеныши уже учатся всему необходимому на улице. Играют друг с другом и родителями.