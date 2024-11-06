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Животные У речных выдр родились три детеныша — милое видео из Новосибирского зоопарка

У речных выдр родились три детеныша — милое видео из Новосибирского зоопарка

Животные очень активные и любят плавать

608
2 комментария

Сейчас детеныши уже учатся всему необходимому на улице

В Новосибирском зоопарке показали подросших детенышей речных выдр — они родились в конце июля и теперь резвятся на глазах посетителей.

У пары родились два мальчика и девочка.

Только посмотрите на их игры!

— Первые недели жизни малыши провели в укромном логове. Родители ограждали их от внимания посторонних. И сотрудники зоологического парка постарались создать все условия для спокойствия семейства. Когда малыши достаточно подросли, ветеринары их осмотрели и сделали им первые прививки, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

Сейчас детеныши уже учатся всему необходимому на улице. Играют друг с другом и родителями.

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Сейчас в Новосибирском зоопарке манулы превратились в меховые шары — они зажировались и отрастили густой, шикарный подпушек.

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Комментарии
2
Урлулуууу
21 минута
Выдры лучше пенсионеров кормятся. Видали вырезку
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