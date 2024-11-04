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Животные «Была приятно удивлена такому количеству»: сотни диких уток оккупировали набережную в Новосибирске — видео

«Была приятно удивлена такому количеству»: сотни диких уток оккупировали набережную в Новосибирске — видео

Вид этих уток остается на зимовку в нашем регионе

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Птицы селятся у водоемов, которые не замерзают

Сотни диких уток сняла жительница Новосибирска Ксения. Стаю птиц сибирячка заметила на Михайловской набережной.

— Гуляла сегодня по набережной и была приятно удивлена такому количеству уток. Немного покормила их, — рассказала девушка.

Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, девушка встретила стаю крякв. Этот вид уток на зимовку остается в Новосибирской области, когда наступают холода, птицы селятся у водоемов, которые не замерзают.

— Утки кряквы гнездятся в окрестностях Новосибирска, их можно встретить на Шлюзе и в Академгородке. Очень часто они для зимовки выбирают набережную, так как там не замерзает вода и много корма, в том числе люди часто их подкармливают, — объяснил Янковский.

Как отметил специалист, утки этого вида могут объединяться в стаи свыше трехсот особей.

В Новосибирской области продолжается сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетели стрижи. Сейчас началась активная фаза перелета у уток.

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