«Была приятно удивлена такому количеству»: сотни диких уток оккупировали набережную в Новосибирске — видео

Сотни диких уток сняла жительница Новосибирска Ксения. Стаю птиц сибирячка заметила на Михайловской набережной.
— Гуляла сегодня по набережной и была приятно удивлена такому количеству уток. Немного покормила их, — рассказала девушка.
Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, девушка встретила стаю крякв. Этот вид уток на зимовку остается в Новосибирской области, когда наступают холода, птицы селятся у водоемов, которые не замерзают.
— Утки кряквы гнездятся в окрестностях Новосибирска, их можно встретить на Шлюзе и в Академгородке. Очень часто они для зимовки выбирают набережную, так как там не замерзает вода и много корма, в том числе люди часто их подкармливают, — объяснил Янковский.
Как отметил специалист, утки этого вида могут объединяться в стаи свыше трехсот особей.
В Новосибирской области продолжается сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетели стрижи. Сейчас началась активная фаза перелета у уток.