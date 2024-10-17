«Выбегал теплый, как пирожок»: новосибирцам предлагают купить «умную будку» — питомцы в ней меньше мерзнут

По словам мужчины, такая установка сделает пребывание питомцев на морозе комфортным Источник: Avito











Житель Урала Игорь изготавливает системы для обогрева собачьих будок и мисок. Заказать их могут и новосибирцы, — мастер опубликовал объявление на Avito. Игорь рассказал НГС подробности о своей наработке.

–– Самый популярный набор в этом сезоне для утепления будки. Возможна установка как для тёплого пола, так и для тёплого потолка, как для кошек, так и для собак. Очень много плюсов: любимцы не мерзнут, не болеют, им нужно меньше пищи, так как энергия не тратится на обогрев. У них хорошее настроение. Моя собака живет в такой будке уже три года, я вижу только плюсы. Честно говоря, самому приятно осознавать, что она в тепле и лежит кайфует, когда на улице мороз, — указал в объявлении мастер.

Как объяснил Игорь, установка очень простая и экономичная — стоит нагреватель от 50 ватт с терморегулятором. Платить за электричество придется около 113,4 рубля в месяц. Настройка температуры на устройстве возможна от -40 до +60 градусов. Мужчина уверяет, что изделие безопасно — используется такая же технология, как при укладке теплого пола в квартирах.

Миска у собаки Игоря тоже особенная Источник: Avito











— Комплект приходит полностью готовым к установке, его можно сразу включить в розетку и проверить. Я постарался все предусмотреть, чтобы не пришлось бегать по магазинам в поисках какого-нибудь самореза, все в комплекте, — пишет продавец.

В набор входят цифровой миникомпьютер (терморегулятор), термодатчик, пленочный инфракрасный безискровой нагреватель, теплоотражающая подложка, соединительные провода, металлорукав для защиты проводов от зубов собаки или кошки, крепежи, инструкция, а также в подарок идет силиконовая шторка. Стоимость полного комплекта — 3650 рублей.

Корреспонденту НГС Игорь объяснил, как ему пришла идея сделать такую установку.

Продавец уверяет, что его устройство безопасно для животных Источник: Avito











— 5 лет назад пришёл ко мне бездомный пес и поселился у меня в кирпичном уличном камине. Дело было осенью — дождь и ветер. Собака дрожала от холода, поэтому начал будку ему колотить. Потом посчитал, что тепла в будке недостаточно и сделал шторку, но и это от холода не спасало. Я по профессии айтишник, поэтому решил добавить тепла. Рыжик (я так назвал собаку) отлично помогал, к будке привык с первого раза, шторку научился открывать сам. По его поведению подбирал нужную температуру. В -30 он выбегал из будки тёплый, как пирожок, — вспоминает Игорь.

Однажды мужчина увидел, как пес грызёт кусок льда — вода за ночь замёрзла, а собака хотела пить. Тогда Игорь придумал миску с подогревом. В ней температура воды в любую погоду держится на уровне в +16 градусов. Миска саморегулируется и подстраивается под погоду.

— Пил из неё не только пес, но и все кошки и птицы с округи. Потом придумал коврик с подогревом для тех, кто не может установить комплект в будку. Суть та же, только это отдельное устройство. Положил, воткнул в розетку, и все, — объясняет суть своего изобретения мужчина.

«Обогреватели» Игоря протестировали не только собаки Источник: Avito











Заказов Игорю поступает много с октября до Нового года, а затем наступает затишье. От клиентов ему поступали заказы по поводу утеплителей для собак, кошек, енотов, кроликов, поросят, воронов, куриц. Самый забавный заказ, по мнению Игоря, он делал для мышей. Нужно было изготовить операционный стол с подогревом для грызунов, чтобы поддерживать их температуру во время операции.