«Покормили его печеньками»: лось пришел к постояльцам новосибирской гостиницы — милое видео

Лось вел себя дружелюбно и относительно спокойно Источник: читатель НГС Николай











В Новосибирске утром, 4 сентября, во двор гостиницы «Сити Отель» пришел лось. Персонал и постояльцы покормили животное печеньками, и постарались ему помочь. Об этом НГС рассказал очевидец непривычного визита, сотрудник отеля Николай.

На видео, которое предоставил мужчина, лося хвалят за красоту и пытаются подозвать к себе Источник: читатель НГС Николай

– По адресу Блюхера, 77 во двор гостиницы забежал молодой лось. Говорят, его видели уже несколько раз сегодня на микрорайоне Горский. Он ходил по дворам. Мы ворота закрыли, ожидаем приезд ветеринарной службы. Лось дружелюбный, покормили его печеньками, – рассказал НГС подробности Николай.

На видео, которое предоставил мужчина, лося хвалят за красоту и пытаются подозвать к себе. Ранним утром 4 сентября еще один читатель НГС сообщал, что видел лося в районе нового ЛДС.