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Животные подробности «Покормили его печеньками»: лось пришел к постояльцам новосибирской гостиницы — милое видео

«Покормили его печеньками»: лось пришел к постояльцам новосибирской гостиницы — милое видео

Животное осматривалось по сторонам и не боялось видеокамеру

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12 комментариев

Лось вел себя дружелюбно и относительно спокойно

В Новосибирске утром, 4 сентября, во двор гостиницы «Сити Отель» пришел лось. Персонал и постояльцы покормили животное печеньками, и постарались ему помочь. Об этом НГС рассказал очевидец непривычного визита, сотрудник отеля Николай.

На видео, которое предоставил мужчина, лося хвалят за красоту и пытаются подозвать к себе

– По адресу Блюхера, 77 во двор гостиницы забежал молодой лось. Говорят, его видели уже несколько раз сегодня на микрорайоне Горский. Он ходил по дворам. Мы ворота закрыли, ожидаем приезд ветеринарной службы. Лось дружелюбный, покормили его печеньками, – рассказал НГС подробности Николай.

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На видео, которое предоставил мужчина, лося хвалят за красоту и пытаются подозвать к себе. Ранним утром 4 сентября еще один читатель НГС сообщал, что видел лося в районе нового ЛДС.

Ранее НГС писал о том, что лоси устроили погром на участке сибирячки. Животные хозяйничали в огороде.

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Комментарии
12
Петр Новосибирск
4 сентября 2024, 12:43
Лоси опасные животные, но здесь, похоже, ещё глупый подросток...
Гость
4 сентября 2024, 12:40
Лишь бы охотнику не попался. Не люблю их(мягко говоря)
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