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Животные Кусали и попинывали: в Новосибирском зоопарке манулята резво попрыгали по маме — прелестное видео их игры

Кусали и попинывали: в Новосибирском зоопарке манулята резво попрыгали по маме — прелестное видео их игры

Котята бодры и активны

1 233
11 комментариев
Манулятам явно было весело

В Новосибирском зоопарке котята попрыгали по манулу Лоло. Видео их игры на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

По словам автора, ролик был снят в конце июня. На кадрах видно, что кто-то из котят игриво кусает Лоло в районе головы и слегка пинает ее лапами, а кто-то хватает за хвост.

Игра получилась насыщенной

— Манул Лоло играет с котятами, — коротко подписал видео Ильтяков.

Недавно посетители Новосибирского зоопарка помешали манулу отдыхать — НГС публиковал видео о том, что в ответ сделал недовольный кот. Также НГС показывал милые фотографии того, как растут маленькие манулята.

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Животные Манулы Манулята Новосибирский зоопарк Видео Зоопарк
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Комментарии
11
Гость
4 июля 2024, 16:25
Покусайте меня
Гость
4 июля 2024, 16:59
Про манулов - про Бузову - про манулов.. Следующая инфа про Бузову?
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