Кусали и попинывали: в Новосибирском зоопарке манулята резво попрыгали по маме — прелестное видео их игры

Манулятам явно было весело Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











В Новосибирском зоопарке котята попрыгали по манулу Лоло. Видео их игры на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.



По словам автора, ролик был снят в конце июня. На кадрах видно, что кто-то из котят игриво кусает Лоло в районе головы и слегка пинает ее лапами, а кто-то хватает за хвост.

Игра получилась насыщенной Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

— Манул Лоло играет с котятами, — коротко подписал видео Ильтяков.



Недавно посетители Новосибирского зоопарка помешали манулу отдыхать — НГС публиковал видео о том, что в ответ сделал недовольный кот. Также НГС показывал милые фотографии того, как растут маленькие манулята.