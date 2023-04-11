В Новосибирском зоопарке объяснили, как выберут имена белым медвежатам

В Новосибирском зоопарке объяснили, имена белым медвежатам, которые родились у Герды, выберут с помощью конкурса.
Напомним, что медвежата родились этой зимой. Официально зоопарк объявил об этом в начале февраля. Тогда вольер огородили. Сегодня, 11 апреля, директор зоопарка Андрей Шило рассказал НГС, что имена можно будет выбрать тогда, когда станет известен пол малышей. После этого, скорее всего, зоопарк объявит конкурс.
Также сегодня Новосибирский зоопарк поделился моментами игры медвежат-двойняшек с мамой Гердой. 30-секундное видео опубликовали в телеграм-канале зоопарка.
Ранее мы публиковали другое, не менее милое видео. Белый медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.