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«Поднимаешь на руки — кричит и плачет»: новосибирские волонтеры проехали 1800 километров, чтобы спасти хаски

Животное нашли в снегу в ужасном состоянии

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Хаски назвали Миюки

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Волонтеры из Новосибирска проехали 1800 километров, чтобы спасти больную хаски. Собаку уже забрали из Сургута и везут к новосибирским ветеринарам.

Хаски назвали Миюки. Ее нашли в снегу, когда она ползла по дороге и не могла встать.

— Опоры на передние лапы нет, но ноги теплые. Она их чувствует. На шее и лопатках шишки. Когда поднимаешь на руки — кричит и плачет. Температура — в норме. Лапы выбриты и сшорканы снизу. Зубки некоторые сломаны. Очень напугана и совсем не понимает, что происходит, — отметила руководитель группы «Помощь ездовым собакам» Яна Болсуновская.

В конце января пятеро щенков хаски начали искать дом — после смерти хозяина. Для животных устроили «пиратскую» фотосессию.

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