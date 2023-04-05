«Поднимаешь на руки — кричит и плачет»: новосибирские волонтеры проехали 1800 километров, чтобы спасти хаски

Волонтеры из Новосибирска проехали 1800 километров, чтобы спасти больную хаски. Собаку уже забрали из Сургута и везут к новосибирским ветеринарам.
Хаски назвали Миюки. Ее нашли в снегу, когда она ползла по дороге и не могла встать.
— Опоры на передние лапы нет, но ноги теплые. Она их чувствует. На шее и лопатках шишки. Когда поднимаешь на руки — кричит и плачет. Температура — в норме. Лапы выбриты и сшорканы снизу. Зубки некоторые сломаны. Очень напугана и совсем не понимает, что происходит, — отметила руководитель группы «Помощь ездовым собакам» Яна Болсуновская.
В конце января пятеро щенков хаски начали искать дом — после смерти хозяина. Для животных устроили «пиратскую» фотосессию.