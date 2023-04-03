Очевидцы заявили о следах медведя в Ордынке: на место выехали сотрудники Минприроды

В Новосибирской области в селе Ордынка заметили необычные следы. Очевидцы предположили, что это лапа медведя, в Минприроды опровергли версию о следах хищника.
В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография необычных следов. Как отмечает очевидица, их она заметила в селе Ордынка около баржи, когда приехала с подругой на дачу.
— Кто-то говорит, что похожи на медвежьи, но в таком случае он, скорее всего, небольшой, — говорится в посте.
НГС обратился в Минприроды Новосибирской области, где информацию о следах опровергли. В пресс-службе отметили, что место у баржи обследовали сотрудники, медвежьих следов там нет.
Недавно в деревне Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района обнаружили очаг бешенства. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин на территории населенного пункта.