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Очевидцы заявили о следах медведя в Ордынке: на место выехали сотрудники Минприроды

Специалисты обследовали местность

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Очевидцы предположили, что это следы маленького медведя

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В Новосибирской области в селе Ордынка заметили необычные следы. Очевидцы предположили, что это лапа медведя, в Минприроды опровергли версию о следах хищника.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография необычных следов. Как отмечает очевидица, их она заметила в селе Ордынка около баржи, когда приехала с подругой на дачу.

— Кто-то говорит, что похожи на медвежьи, но в таком случае он, скорее всего, небольшой, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

НГС обратился в Минприроды Новосибирской области, где информацию о следах опровергли. В пресс-службе отметили, что место у баржи обследовали сотрудники, медвежьих следов там нет.

Недавно в деревне Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района обнаружили очаг бешенства. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин на территории населенного пункта.

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