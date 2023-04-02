Новосибирским дельфинам потребовался врач из другого региона: оказалось, что их ждет пополнение

Ветеринарных врачей из Кургана пригласили в Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» для подтверждения беременности и определения даты родов. 45.RU приводит рассказ сотрудника курганской клиники Евгения Агапова.
Евгений Агапов родился в Крыму, учился в Ивановской государственной сельхозакадемии. Работает ветврачом с 2005 года, в Кургане он с августа прошлого года проходит годовую ординатуру в Ветеринарной эндоскопической школе.
— Александра Владимировича (Чернов — руководитель ветклиники, который спасал дельфинов в Грузии. — Прим. ред.) нередко приглашают для проведения гастроскопии — извлекать инородные предметы. Бывают всякие эксцессы, когда животные проглатывают бутылки, какие-то шарики, игрушки, и потом начинаются проблемы. И в этот раз Александр Владимирович попросил присутствовать меня.
Как оказалось, никаких предпосылок для гастроскопии не было. В Новосибирск в итоге я поехал один, чтобы исследовать дельфинов на предмет беременности и определить сроки родов. Это очень важно для животных, потому что их нужно изолировать перед родами в отдельных вольерах в бассейне.
В Новосибирске было три самки дельфинов-афалин, они уже были рождены в неволе. У них там уже своя взрослая жизнь, есть самцы и самки, происходят регулярные спаривания. Врачи ветеринарные уже это знали — сдавали кровь дельфинов на анализ, но нужно было рассчитать предварительную дату родов.
Мы сделали УЗИ, и у всех трех самок оказалась беременность на разных сроках! На УЗИ уже были не эмбрионы — это уже плоды. Если, условно, эмбрионы совсем крошечные, в нашем случае у дельфинов были поздние сроки: второй-третий триместр, у них различимы анатомические особенности, размеры внутренних органов, черепа и грудной клетки.
У дельфинов срок беременности лабильный (нет конкретной даты): в среднем 12 месяцев, плюс-минус один месяц. Самый старший из них уже должен родиться в конце мая, остальные двое — конец июля по август-сентябрь.
Определение беременности — не такая сложная задача, нужны оборудование и знания. Мы смотрим анатомические особенности, изменения в околоплодных водах и положении тела. Мы делаем УЗИ плодов, сканирование: смотрим работу сердца, анатомические структуры и смотрим, как проходит беременность. Конечно, сложно какие-то микроскопические изменения увидеть, но в целом контуры плода, анатомические структуры, их пропорции и строение мы видим.
Вообще я занимаюсь мелкими домашними животными. Периодически приходится выезжать в зоопарки. Ветеринарный мир достаточно узкий, специалисты передают друг другу данные и помогают как могут.
В феврале НГС рассказывал о других обитателях новосибирской «Дельфинии»: в честь Масленицы акул кормили блинами.