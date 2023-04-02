Новосибирским дельфинам потребовался врач из другого региона: оказалось, что их ждет пополнение

Как оказалось, никаких предпосылок для гастроскопии не было. В Новосибирск в итоге я поехал один, чтобы исследовать дельфинов на предмет беременности и определить сроки родов. Это очень важно для животных, потому что их нужно изолировать перед родами в отдельных вольерах в бассейне.

