Коты на службе: как работают хвостатый пожарный, пушистый экскурсовод и полосатый водитель катка

Пожарная кошка

Черную как смоль Машку пожарные еще котенком нашли на пепелище одного из домов. Хозяев сиротки обнаружить так и не удалось, поэтому красная фирменная машина привезла ее прямиком в депо. Там Машка и прижилась среди спасателей на долгие 8 лет. Коллектив пожарных из 50 человек свою подопечную обожает, каждый приносит ей из дома угощение, а взамен ласковая коллега всегда придет на помощь после трудного выезда.

— Бывает, с пожара приехал, оборудование всё помыл, сам умылся, сядешь где-нибудь отдохнуть, придет кошка, ляжет рядом с тобой и пытается обнимать, мурлыкает. Посидел, погладил маленько и сразу легче стало, — рассказывает начальник пожарной части Павел Петрикин.