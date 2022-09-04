Коты на службе: как работают хвостатый пожарный, пушистый экскурсовод и полосатый водитель катка
Кошек считают неотъемлемой частью рабочих коллективов
В пожарном депо на правобережье, музее-усадьбе Сурикова и специализированном автотранспортном предприятии Красноярска служат необычные сотрудники. Кошки Маруська, Машка и Алиса только на первый взгляд не приносят пользу и целыми днями жмурятся на солнце. В рабочих коллективах их ценят за то, что они умеют разгрузить психологическую обстановку, гоняют крыс, мышей и голубей и радушно встречают сотрудников после тяжелой смены. Оказалось, все пушистые сотрудницы когда-то были брошенными на произвол судьбы бездомышами и нашли свое пристанище и призвание в казенных стенах.
Пожарная кошка
Черную как смоль Машку пожарные еще котенком нашли на пепелище одного из домов. Хозяев сиротки обнаружить так и не удалось, поэтому красная фирменная машина привезла ее прямиком в депо. Там Машка и прижилась среди спасателей на долгие 8 лет. Коллектив пожарных из 50 человек свою подопечную обожает, каждый приносит ей из дома угощение, а взамен ласковая коллега всегда придет на помощь после трудного выезда.
— Бывает, с пожара приехал, оборудование всё помыл, сам умылся, сядешь где-нибудь отдохнуть, придет кошка, ляжет рядом с тобой и пытается обнимать, мурлыкает. Посидел, погладил маленько и сразу легче стало, — рассказывает начальник пожарной части Павел Петрикин.
Суровые мужчины так привыкли к своей воспитаннице, что разрешают ей спать на боевых комплектах и лазить по автопарку. Питание у пушистой сотрудницы тоже на зависть: лучшие кусочки колбасы и шашлыка беспрекословно достаются ей, хотя Машка легко могла бы прокормить себя сама. Она уже избавила старую пожарную часть от крыс и мышей, а этим летом взялась за голубей, которые начали гнездиться на кровле.
— Однажды сидим на перекуре, смотрю, наша Машка на самую высокую ветку дерева взобралась, задницей покрутила и прицельно спланировала как белка-летяга прямо на голубя. Мы среагировать не успели, только и увидели, как перья во все стороны летят. Вот такая она у нас талантливая охотница, — вспоминает Павел Петрикин.
Однажды Маше самой понадобилась помощь. У кошки не на шутку воспалилось ухо. Всем составом пожарные скинулись на услуги ветеринара и повезли хвостатую пациентку на операцию. Оказалось, ситуация действительно была критической. Из-за воспаления Маша всё-таки лишилась части уха, но жизнь ей сохранить удалось.
— Естественно, мы все за неё переживаем. Привыкли так же, как и она к нам. Она — уже часть подразделения, ее от нас не отделить, — говорит начальник депо.
Раз в полгода Маша всё-таки уходит на несколько дней, но всегда возвращается. И не одна, а с приплодом. Вот и сейчас молодая мать выкармливает очередное пожарное потомство.
— Котят мы готовы раздать всем желающим, но только спустя пару месяцев, когда малыши подрастут. У такой хорошей матери они точно будут умными и активными, — уверены пожарные.
Кошка-дорожник
В красноярском специализированном автотранспортном предприятии, которое содержит автодороги города, тоже служит пушистая сотрудница. История Маруськи мало чем отличается от предыдущей. Ее также совсем малышкой нашли прямо на дороге. Бездомный рыжий комочек привезли на асфальтоукладочном катке в гараж.
— Так и прибилась к нам животинка, решили удочерить и теперь не жалеем! Крысоловка она хорошая, весь бокс нам вычистила от грызунов, — рассказывает машинист Сергей Косяков.
В дорожном предприятии Маруся живет уже два года и чувствует себя полноправной хозяйкой. Вальяжно обходит территорию и обязательно присутствует на всех собраниях работников. Трудится Маруся преимущественно в ночную смену, днем получает заслуженный «отсыпной» и регулярное довольствие в виде кошачьих консервов.
— Она у всех машинистов и экскаваторщиков в почете. Территория предприятия большая, опасная, тут грузовики ездят практически круглосуточно, так мы уже привыкли внимательно смотреть под колеса, чтобы ненароком ее не задавить, — говорит Сергей.
Не так давно Марусю пришлось стерилизовать. Активная кошка что-то зачастила с потомством. Мужской коллектив несколько раз трепетно и волнительно принимал роды, котятами обеспечили всех нуждающихся. Осталась только одна рыжая непоседа, которую дорожники согласны пристроить в хорошие руки.
— Если никто не возьмет, оставим жить в боксе. Мы им тут уже все условия создали. Будут у нас две гаражные кошки, главное, не упустить момент и вторую стерилизовать вовремя, — смеются машинисты.
Музейная кошка
В музее-усадьбе В. И. Сурикова живет, пожалуй, самая известная кошка Красноярска. Алиса сама пришла в знаменитый дом на улице Ленина 12 лет назад и с тех пор является его хранительницей: имеет доступ ко всем экспонатам и даже спит на знаменитых рукодельных скатертях Прасковьи Федоровны, матери живописца.
— Вы посмотрите, она же похожа на сказочную Алису Кэрролла, — рассказывает старший научный сотрудник музея Нина Скалиш. — Но в отличие от книжной тезки, она у нас совсем не хулиганка. Очень благовоспитанная, спокойная, никогда не пакостит и ничего не царапает.
С просторной территории музея-усадьбы Алиса почти никогда не уходит. Летом любит встречать гостей прямо у калитки. Может день напролет сидеть и рассматривать посетителей, которые гуляют по подворью, и с удовольствием дает себя приласкать. Погладить музейную кошку у постоянных посетителей уже считается доброй приметой. Зимой пушистая хранительница обитает в доме. Причем спит прямо на экспонатах.
— У нас доходит до смешного. Некоторые гости, когда видят спящую Алису на сундуке или на столе рядом с самоваром, думают, что это муляж. А когда понимают, что это живая кошка, признаются: словно побывали в усадьбе тех, суриковских времен. Такое она создает вокруг себя ощущение домашнего уюта, — говорит Нина Ярославовна.
От грызунов свое рабочее пространство Алиса тоже, само собой, избавила. Но, как настоящая интеллигентная кошка, добычу она не ест, а раскладывает на крыльце, чтобы продемонстрировать своим человеческим коллегам.
— Мы визжали только поначалу, а сейчас уже привыкли, за каждую пойманную мышь хвалим Алису и выдаем угощение. Нашему музейному зданию уже почти 200 лет, конечно, мы бережем и храним его, как выдающуюся память. И даже кошка нам в этом помогает! — говорят музейные работники.