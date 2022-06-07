«Рвали капот и крылья»: стая бездомных собак разодрала машину, припаркованную во дворе
Юрист рассказывает, что делать в таких ситуациях и с кого взыскать ущерб
Бездомные собаки — проблема, которая в России, кажется, не имеет решения. Псы собираются в огромные своры, нападают на людей, задирают кошек и портят машины. В Самаре стая бездомных собак буквально разодрала припаркованное на ночь авто. Это случилось на глазах его владелицы Елизаветы.
— Около часа ночи сработала сигнализация на моей машине Hyundai Creta. Она стояла на парковочной площадке около дома рядом с другими автомобилями. Я тогда подумала, что сигнализация сработала из-за сильного дождя, который лил в ту ночь, и отключила ее. Через несколько минут сигнализация сработала снова. Тут я уже решила, что дело, наверное, не в дожде — и вышла на балкон посмотреть, что происходит с моей машиной. Дома я была одна — и сначала побоялась выходить на улицу. С балкона я увидела, как у машины мигают фары и слышен звук ударов по ней. Тут я решила, что, может быть, кто-то в машину врезался, и надо всё-таки спуститься и всё выяснить, — рассказала 63.RU Елизавета.
Девушка вышла на улицу и еще издалека заметила на машине огромную собаку.
— Она была громадная, черная, страшная, со свалявшейся шерстью, с краснющими глазами и какой-то развороченной пастью. Явно видно, что бездомная. Она прыгала на капоте машины и что-то там драла и копала. Потом я поняла, что собака не одна, не две, а четыре — и они в ярости раздирают мою машину. Рвут капот, крылья, а две просто выдрали бампер, — отметила девушка.
Елизавета стояла под проливным дождем и не знала, что делать. Она рассказала, что хотела взять в руки булыжник и отогнать собак, но не решилась, кричала разъяренным псам: «Фу!», звала на помощь, но никто не вышел. А собаки продолжали яростно драть автомобиль. «Было ощущение, что всё происходит, как в триллере», — говорит девушка.
— Очнулась от оцепенения я только, когда самая огромная собака посмотрела на меня, тогда я кинулась назад к подъезду, чтобы в случае чего быстро там спрятаться. Но собака не побежала за мной, а продолжила разъяренно драть машину. Видимо, что-то псов в ней привлекло. Возможно, кошка, которая пряталась под ней. Мне казалось, я в какой-то момент отдаленно слышала мяуканье. Бездомных кошек у нас в округе много, — продолжает Елизавета.
В какой-то момент, по словам девушки, псов отвлек громкий звук с другой стороны двора — и они бросились туда. А Елизавета сразу побежала к машине, чтобы посмотреть, что с ней.
Посмотрите еще фото иномарки, сделанные при дневном свете (сейчас отец Лизы временно вернул бампер на место).
— И тут мне показалось, что собаки вновь возвращаются. И я почувствовала, что кто-то хватает меня за руку и буквально затаскивает в припаркованную рядом машину. Оказалось, это мужчина, который живет в моем доме. Он наблюдал за этой вакханалией из своей машины и просто боялся выйти. Он очень мне помог — мы начали звонить в полицию, параллельно я держала связь с родными и моим молодым человеком, который находился в тот момент в Москве в командировке. В итоге приехал наряд ППС. Из машины вышли двое полицейских, уже не молодых, они осмотрели автомобиль — и даже они были шокированы и сказали: «За 30 лет работы мы видим такое впервые», — вспоминает девушка.
Сосед Елизаветы снял короткое видео о том, что происходило во дворе.
Теперь Елизавете предстоит понять, насколько сильно повреждена ее машина и во сколько встанет ее ремонт. По словам собеседницы 63.RU, иномарку она купила год назад в кредит, оформила каско на тотальное повреждение (свыше 60%) и на угон.
— На днях приедет специалист оценивать повреждения, я хочу пригласить на эту встречу и представителей администрации города. Ведь организация работы по отлову бездомных собак входят в обязанности чиновников, это они ищут подрядчиков на эти работы. И я надеюсь, что мне хотя бы как-то частично возместят траты на ремонт автомобиля. Если диалога не получится, то, наверное, буду обращаться в суд, — подытожила девушка.
Примерно о таком же алгоритме действий в подобных ситуациях рассказали и юристы.
— В первую очередь нужно провести оценку ущерба. Затем направить претензию в адрес администрации города. Если в претензии там откажут (а, скорее всего, так и будет), то дальше уже стоит общаться в суд. К слову, в основном люди пытаются получить компенсации на ремонт от разных структур после того, как их автомобиль попал в яму на дорогах и получил сильные повреждения, или на машину, например, упало дерево. С ситуациями, когда автомобили портят бездомные собаки, сталкиваемся не так часто, — подчеркнула юрист ООО «Агентство независимых экспертиз «Гранд-Истейт» Яна Спиридонова.
Мы также выяснили у кинологов, чем вообще можно объяснить такое агрессивное поведение собак.
— Мы посмотрели ролик, на нем четко видно, что собака прыгает на капоте. Изначально мы предположили, что животное могло увидеть маячок, который мигает, когда машина стоит на сигнализации, и решило его достать. Такая ситуация вполне возможна. Но, судя по повреждениям авто (мы изучили их по фото), ясно, что собаки пытались что-то достать из-под капота. Из основных гипотез — под капотом в тот момент находилась маленькая кошка или мышка. Важен период, когда это произошло. Собаки проявляют свою активность после девяти вечера, чаще всего даже после 12 ночи. В последний год подобных случаев в Самаре происходит всё больше. На это есть несколько причин. Первая — собаки стремятся добывать еду, они больше не находятся в сытом режиме. Вторая — возможно, сейчас мы чаще видим эту информацию в соцсетях, потому что сейчас такие случаи больше придают огласке, — пояснил специалист по поведению собак Артем Киселев.