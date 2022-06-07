«Рвали капот и крылья»: стая бездомных собак разодрала машину, припаркованную во дворе

Бездомные собаки — проблема, которая в России, кажется, не имеет решения. Псы собираются в огромные своры, нападают на людей, задирают кошек и портят машины. В Самаре стая бездомных собак буквально разодрала припаркованное на ночь авто. Это случилось на глазах его владелицы Елизаветы.



— Около часа ночи сработала сигнализация на моей машине Hyundai Creta. Она стояла на парковочной площадке около дома рядом с другими автомобилями. Я тогда подумала, что сигнализация сработала из-за сильного дождя, который лил в ту ночь, и отключила ее. Через несколько минут сигнализация сработала снова. Тут я уже решила, что дело, наверное, не в дожде — и вышла на балкон посмотреть, что происходит с моей машиной. Дома я была одна — и сначала побоялась выходить на улицу. С балкона я увидела, как у машины мигают фары и слышен звук ударов по ней. Тут я решила, что, может быть, кто-то в машину врезался, и надо всё-таки спуститься и всё выяснить, — рассказала 63.RU Елизавета.

