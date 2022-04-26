Домашние животные массово травятся российским препаратом от клещей — они теряют сознание и слепнут
Всю партию таблеток и сиропов пришлось отозвать
После приема препарата против клещей российского производства у собак появляются такие симптомы, как одышка, рвота, потеря сознания, частичная слепота. О летальных случаях пока не известно, однако всю партию таблеток и сиропов против клещей «Протекто» отозвали. Это журналисту 72.RU подтвердили представители компании.
— Поступили многочисленные жалобы от пользователей, и Россельхознадзор издал приказ изъять из реализации для проведения проверки. Это касается только таблеток и сиропов, но не капель и ошейников «Протекто», — сообщили в научно-производственной фирме «Экопром», которые представляют немецкую компанию Neoterica в России.
Neoterica GmbH — немецкая научно-исследовательская компания, которая разрабатывает противопаразитарные средства, витамины и другие лекарственные средства для животных. Их производством в России занимается московская фирма «Экопром».
Россельхознадзор начал свою проверку эффективности и безвредности препарата:
— Россельхознадзор информирует об участившихся случаях возникновения серьезных нежелательных реакций у животных, сопровождающихся тяжелым неврологическим синдромом, при применении лекарственного препарата для ветеринарного применения «Неотерика Протекто», — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время служба проводит расследование по данным фактам. При возникновении указанных случаев необходимо обращаться в Россельхознадзор.
Тюменские ветеринары рассказали, что препарат поступил на рынок недавно. Он является аналогом таких противопаразитарных средств, как «Бравекто» или «Симпарика». Они производятся в Европе и после санкций резко выросли в цене, а где-то и вовсе стали дефицитом.
— К нам поступили две собаки: йоркширский терьер и беспородный пес. Оба с отравлением после приема «Протекто». У собак была одышка, вялость, рвота. С «Бравекто» такого не было ни разу, — рассказали в тюменской ветклинике «Клевер».
В другой клинике случилась похожая ситуация.
— Собаке Мики 4 года, уже несколько раз от блох и клещей владельцы давали ей таблетку «Бравекто». Негативных последствий не отмечалось. В этом году дали таблетку отечественного производителя, презентованную продавцом как аналог. Через пару часов у Мики началась дезориентация, частичная слепота, — рассказали в ветклинике имени Евгении Мамоновой.
В областном управлении ветеринарии сообщили, что о данных случаях им ничего не известно.
— Обращений и жалоб по поводу отравления животных противопаразитарными препаратами к нам не поступало, — прокомментировал руководитель ведомства Вадим Шульц.
Столичный эксперт Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Артем Спирин предположил, что причина отравления может крыться в производственных ошибках.
— Есть вероятность, что где-то была нарушена технологическая цепочка и производитель уже направил письма о приостановке реализации и отзыве серии и всех партий. В России хорошо работает система фармаконадзора. По решению Россельхознадзора проводятся поиск нарушений и исправления допущенных ошибок, — говорит эксперт.
Президент Ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев считает, что перед покупкой средства от клещей необходима консультация ветеринара, который подберет препарат в зависимости от возраста, породы и других особенностей питомца.
— Такие препараты нужно покупать в ветеринарных аптеках или ветлечебницах, которые имеют все необходимые сертификаты на них. Прежде чем решить, какое средство купить для своего животного, нужно получить консультацию профессионального ветеринарного врача именно по своему виду, породе, возрасту и другим индивидуальным особенностям, — говорит Дементьев.
Специалисты отмечают, что нередко причиной отравления питомца может стать поддельный препарат. Проверить качество и наличие лицензии у лекарственного средства, корма или добавки можно в одной из систем Россельхознадзора «Ирена».
Из-за санкций российским ветклиникам пришлось столкнуться с дефицитом препаратов для анестезии, которые используются при хирургических операциях животным. В основном специалисты привыкли использовать наркоз, который производят в Финляндии, Франции и других странах Европы. Тюменские ветеринары заявляют о том, что их запасов анестезии хватит на несколько месяцев, но не все оказались готовы перейти на российские медикаменты для животных. Подробно о том, как санкции отразятся на питомцах, мы рассказывали в предыдущем материале.