Домашние животные массово травятся российским препаратом от клещей — они теряют сознание и слепнут

После приема препарата против клещей российского производства у собак появляются такие симптомы, как одышка, рвота, потеря сознания, частичная слепота. О летальных случаях пока не известно, однако всю партию таблеток и сиропов против клещей «Протекто» отозвали. Это журналисту 72.RU подтвердили представители компании.

— Поступили многочисленные жалобы от пользователей, и Россельхознадзор издал приказ изъять из реализации для проведения проверки. Это касается только таблеток и сиропов, но не капель и ошейников «Протекто», — сообщили в научно-производственной фирме «Экопром», которые представляют немецкую компанию Neoterica в России.