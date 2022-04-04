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Новосибирский фотограф снял засыпающего манула — очень милое и сонное видео (рекомендуется на ночь)

Спойлер: смотреть до конца (манула в конце ролика будит кричащий ирбис)

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Манулы довольно осторожные животные. Но Роман Паулов нашел к ним подход

Манулы довольно осторожные животные. Но Роман Паулов нашел к ним подход

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Новосибирский программист Роман Паулов снял на видео засыпающего манула. Съемки проходили два дня назад. На видео кот сидит на дереве, но при этом находится между явью и сном. Но прикорнуть манулу так и не удалось: в конце ролика его будит крик снежного барса.

— Это манул Ева, она родилась в 2020 году. Сейчас они живут с Чипом отдельно, у них отдельные клетки. Поскольку они стоят в отдалении, туда людей приходит мало смотреть. Поэтому манулы стеснительные, и снимать их тяжело — как только ты подходишь к ним, они убегают в домик. Поэтому я ставил штатив, включал камеру и уходил, — рассказывает Роман Паулов.

Роман часто снимает манулов. Причем у него это отлично получается. В январе он опубликовал видео с манулом из зоопарка, который ставит лапки на свой хвост, чтобы не мерзнуть. За три дня оно набрало больше 6 миллионов просмотров.

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