Новосибирский фотограф снял засыпающего манула — очень милое и сонное видео (рекомендуется на ночь)

Новосибирский программист Роман Паулов снял на видео засыпающего манула. Съемки проходили два дня назад. На видео кот сидит на дереве, но при этом находится между явью и сном. Но прикорнуть манулу так и не удалось: в конце ролика его будит крик снежного барса.

— Это манул Ева, она родилась в 2020 году. Сейчас они живут с Чипом отдельно, у них отдельные клетки. Поскольку они стоят в отдалении, туда людей приходит мало смотреть. Поэтому манулы стеснительные, и снимать их тяжело — как только ты подходишь к ним, они убегают в домик. Поэтому я ставил штатив, включал камеру и уходил, — рассказывает Роман Паулов.