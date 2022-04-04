В ловушку попала собака, которая напала на женщину в новосибирском парке «Сосновый бор»

В Новосибирске поймали бродячую собаку, которая 20 марта напала на женщину в парке «Сосновый бор». Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Собаку передали зоозащитникам.
— Специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных выехали на территорию, чтобы выявить обстоятельства нападения и отловить собаку. Ранее обращений об отлове на территории парка не поступало. Специалисты установили место лежки животных. 31 марта в механическую ловушку попалась одна из собак — это она напала на женщину, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Как оказалось, еще до инцидента собака была стерилизована и прошла процедуры, предусмотренные законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
— В этот же день в МКУ «НЦПДЖ» поступило обращение от общественного зоозащитного движения Новосибирска, изъявивших желание забрать собаку для дальнейшего содержания в приюте. 1 апреля собака была передана новым владельцам, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Специалисты МКУ «НЦПДЖ» на территории парка проведут повторные отловы собак, которые проявляли агрессию. До этого они выезжали на место происшествия, чтобы поймать собаку, но животное не подпустило их к себе. Тогда в пресс-службе мэрии сообщили, МКУ «НЦПДЖ» находится в процессе покупки оборудования для проведения дистанционного обездвиживания животных летающим шприцем с седативным препаратом.