В ловушку попала собака, которая напала на женщину в новосибирском парке «Сосновый бор»

В Новосибирске поймали бродячую собаку, которая 20 марта напала на женщину в парке «Сосновый бор». Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Собаку передали зоозащитникам.

— Специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных выехали на территорию, чтобы выявить обстоятельства нападения и отловить собаку. Ранее обращений об отлове на территории парка не поступало. Специалисты установили место лежки животных. 31 марта в механическую ловушку попалась одна из собак — это она напала на женщину, — сообщили в мэрии Новосибирска.