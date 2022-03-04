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В Новосибирском океанариуме морж и дельфины станцевали и спели под гармонь — очень позитивное видео

Так они отметили Масленицу

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Животные устроили необычный перформанс

Животные устроили необычный перформанс

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В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» к Масленице специалисты устроили необычный перформанс. Морж и дельфины афалина станцевали и даже спели под частушки гармониста.

— Нашим специалистам (так в океанариуме называют и животных, и тренеров. — Прим. ред.) очень понравилась музыкальная программа. Особенно был рад морж. Теперь мы планируем представить совместную программу к весне. Пока во всем мире кризис, мы стараемся дарить людям немного улыбок, — сказал представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.

Масленица невозможна без блинов, но у обитателей дельфинария они были особенные.

Это блины из кальмаров с гаммарусом (род раков). Их очень любят обитатели дельфинария

Это блины из кальмаров с гаммарусом (род раков). Их очень любят обитатели дельфинария

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— Блины достались акулам, скатам, муренам и морскому окуню. Всё зависело от размеров обитателей океанариума, в частности размера рта. Некоторые обитатели меньше по размерам, чем блин, — рассказал Антон Нагорняк.

Предлагаем посмотреть очень милое видео.

Кстати, существует День моржа. Его отмечают во всем мире 24 ноября. Посмотрите, как отмечают праздник в Новосибирском дельфинарии.

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