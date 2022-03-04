В Новосибирском океанариуме морж и дельфины станцевали и спели под гармонь — очень позитивное видео

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» к Масленице специалисты устроили необычный перформанс. Морж и дельфины афалина станцевали и даже спели под частушки гармониста.

— Нашим специалистам (так в океанариуме называют и животных, и тренеров. — Прим. ред.) очень понравилась музыкальная программа. Особенно был рад морж. Теперь мы планируем представить совместную программу к весне. Пока во всем мире кризис, мы стараемся дарить людям немного улыбок, — сказал представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.