В Новосибирском океанариуме морж и дельфины станцевали и спели под гармонь — очень позитивное видео

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» к Масленице специалисты устроили необычный перформанс. Морж и дельфины афалина станцевали и даже спели под частушки гармониста.
— Нашим специалистам (так в океанариуме называют и животных, и тренеров. — Прим. ред.) очень понравилась музыкальная программа. Особенно был рад морж. Теперь мы планируем представить совместную программу к весне. Пока во всем мире кризис, мы стараемся дарить людям немного улыбок, — сказал представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.
Масленица невозможна без блинов, но у обитателей дельфинария они были особенные.
— Блины достались акулам, скатам, муренам и морскому окуню. Всё зависело от размеров обитателей океанариума, в частности размера рта. Некоторые обитатели меньше по размерам, чем блин, — рассказал Антон Нагорняк.
Предлагаем посмотреть очень милое видео.
Кстати, существует День моржа. Его отмечают во всем мире 24 ноября. Посмотрите, как отмечают праздник в Новосибирском дельфинарии.