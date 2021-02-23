«Держали впятером»: вылет самолета в Москву задержали на час из-за агрессивной парочки

Вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву был задержан на час из-за двух пассажиров, которые устроили дебош на борту. Чтобы вывести их из салона, потребовалась помощь других пассажиров.



Об инциденте на борту рассказала одна из пассажирок. По ее словам, конфликт спровоцировали двое мужчин, которые были пьяны и вели себя агрессивно по отношению к соседям и к стюардессам.

Боевой настрой дебоширов не исчез даже с появлением сотрудников полиции.

— Завязалась драка, в которую вмешались другие пассажиры-мужчины. Пока выводили одного, другого держали человек пять. Потом сняли показания и самолет улетел, — рассказала свидетель происшествия.