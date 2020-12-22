22 декабря вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 74.67
eur 91.00
Тема дняМэрия ждет денег и идей от новосибирцев

Все новости

Все новости

В Новосибирске разрешили поднять тарифы на электроэнергию

Цена изменится во второй половине 2021 года

7 687
119Обсудить

Поделиться

Платить придется больше с июля 2021 года

Платить придется больше с июля 2021 года

Поделиться

Департамент по тарифам Новосибирской области разрешил увеличить тариф на электроэнергию в 2021 году на 4,6%. Документ опубликовали сегодня, 22 декабря.

В приказе говорится о том, что цена в первом полугодии 2021 года составит 2,8 рубля за кВт⋅ч, то есть не изменится по сравнению с 2020 годом. С 1 июля тариф вырастет до 2,93 рубля за кВт⋅ч.

— Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению с календарной разбивкой согласно приложению, — сообщается в документе, который подписал руководитель департамент Гарей Асмодьяров.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Накануне стало известно, что в регионе увеличится тариф на вывоз мусора — платить придется на 19 рублей больше. Также в следующем году планируют увеличить цены на другие виды коммунальных услуг.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ34
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

тарифэлектричествоЖКХ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (119)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...