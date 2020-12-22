В Новосибирске разрешили поднять тарифы на электроэнергию

Департамент по тарифам Новосибирской области разрешил увеличить тариф на электроэнергию в 2021 году на 4,6%. Документ опубликовали сегодня, 22 декабря.
В приказе говорится о том, что цена в первом полугодии 2021 года составит 2,8 рубля за кВт⋅ч, то есть не изменится по сравнению с 2020 годом. С 1 июля тариф вырастет до 2,93 рубля за кВт⋅ч.
— Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению с календарной разбивкой согласно приложению, — сообщается в документе, который подписал руководитель департамент Гарей Асмодьяров.
Накануне стало известно, что в регионе увеличится тариф на вывоз мусора — платить придется на 19 рублей больше. Также в следующем году планируют увеличить цены на другие виды коммунальных услуг.