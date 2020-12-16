Собака провалилась в огороженную яму в Новосибирске — хозяину пришлось звонить спасателям

Вчера вечером, 15 декабря, новосибирские спасатели МАСС вытащили из огороженной ямы на улице Динамовцев собаку, которая провалилась в яму во время прогулки с хозяином.



— Мужчина объяснил, что визуально яма узкая, но достаточно глубокая, и сам он вытащить собаку не может, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Занесенная снегом яма находилась возле дерева и невысокого металлического ограждения территории.