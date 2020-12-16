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Собака провалилась в огороженную яму в Новосибирске — хозяину пришлось звонить спасателям

Животному пришлось просидеть в яме больше часа, пока его не достали спасатели

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Хозяину пса пришлось вызывать спасателей, чтобы спасти животное

Хозяину пса пришлось вызывать спасателей, чтобы спасти животное

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Новосибирские спасатели достали из ямы щенка

Вчера вечером, 15 декабря, новосибирские спасатели МАСС вытащили из огороженной ямы на улице Динамовцев собаку, которая провалилась в яму во время прогулки с хозяином.

— Мужчина объяснил, что визуально яма узкая, но достаточно глубокая, и сам он вытащить собаку не может, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Занесенная снегом яма находилась возле дерева и невысокого металлического ограждения территории.

Яма была огорожена сигнальной лентой

Яма была огорожена сигнальной лентой

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Спасатели вытащили из ямы продрогшего пса и передали его 23-летнему хозяину. В яме собаке пришлось просидеть больше часа.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В середине июня спасатели МАСС вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды, и достали мопса, провалившегося в заброшенный погреб. А в мае прошлого года спасатели помогли кошке, которая упала с пятого этажа и спряталась в бетонной лестнице: тогда им пришлось разбирать лестницу.

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МАССсобакаспасатели
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