Собака провалилась в огороженную яму в Новосибирске — хозяину пришлось звонить спасателям

Новосибирские спасатели достали из ямы щенка
Вчера вечером, 15 декабря, новосибирские спасатели МАСС вытащили из огороженной ямы на улице Динамовцев собаку, которая провалилась в яму во время прогулки с хозяином.
— Мужчина объяснил, что визуально яма узкая, но достаточно глубокая, и сам он вытащить собаку не может, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Занесенная снегом яма находилась возле дерева и невысокого металлического ограждения территории.
Спасатели вытащили из ямы продрогшего пса и передали его 23-летнему хозяину. В яме собаке пришлось просидеть больше часа.
В середине июня спасатели МАСС вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды, и достали мопса, провалившегося в заброшенный погреб. А в мае прошлого года спасатели помогли кошке, которая упала с пятого этажа и спряталась в бетонной лестнице: тогда им пришлось разбирать лестницу.