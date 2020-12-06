«Услышали кошачий писк в квартире»: жители Оби спасли новорожденных котят из канализации

Жители Оби спасли новорожденных котят из канализации
В Новосибирской области меньше чем за сутки нашли дом двум котятам, которых спасли из канализации. В пятницу,
— Услышали кошачий писк в квартире, разобрали стенку туалета, чтобы пробраться к стояку, разобрали свою трубу канализации, не нашли ничего. Пока муж разбирал в квартире трубы, я звонила в 112, они приняли обращение, пришли два сантехника, они и доставали их. У нас из-за этого получился потоп, вода шла из унитаза. Оббежали всех соседей, чтобы все прекратили пользоваться водой. Потом уже работали сантехники и полиция, участковый и по делам несовершеннолетних, — рассказала Александра.
В трубах нашли троих котят, но спасти удалось только двоих.
Александра рассказала, что они живут в двухэтажном доме на первом этаже. В квартире выше в тот день был только внук ее соседки. Женщина уверена, что именно он спустил животных в канализацию:
— У нас двухэтажный дом, мы живем на первом, над нами живет бабушка, ее дома не было. Открыл ее внук дверь, когда муж обзванивал в двери соседей. Соседка из квартиры напротив той, в которой смыли живых котят, сказала, что бабушка в санатории на лечении, а в квартире внук. Он сказал, что ничего не делал, и закрыл дверь. Но сантехники сказали, что если бы были над нами еще этажи, то можно было бы на других подумать, а так как над нами только одна квартира, то это они. У той бабушки кошка была беременная, — объяснила Александра.
Женщина разместила объявления о котятах в местных пабликах города Оби. Меньше чем через сутки обоих малышей забрала другая семья. Сейчас, по словам Александры, у котят всё хорошо.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что в полицию поступал вызов по данному инциденту. Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В 2017 году новосибирский диггер Евгений Кочкин спас котенка. По пути на съемки нового видео для своего проекта «За Гранью Дозволенного» он услышал кошачий писк из ливневого коллектора, а затем решил спуститься за ним и спас животное. Через несколько дней котенка забрала новая хозяйка.