«Услышали кошачий писк в квартире»: жители Оби спасли новорожденных котят из канализации

В Новосибирской области меньше чем за сутки нашли дом двум котятам, которых спасли из канализации. В пятницу, 4 декабря , жительница дома на Геодезической улице в городе Оби Александра услышала кошачий писк в квартире. Звук исходил из труб канализации.



— Услышали кошачий писк в квартире, разобрали стенку туалета, чтобы пробраться к стояку, разобрали свою трубу канализации, не нашли ничего. Пока муж разбирал в квартире трубы, я звонила в 112, они приняли обращение, пришли два сантехника, они и доставали их. У нас из-за этого получился потоп, вода шла из унитаза. Оббежали всех соседей, чтобы все прекратили пользоваться водой. Потом уже работали сантехники и полиция, участковый и по делам несовершеннолетних, — рассказала Александра.