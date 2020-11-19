«До утра бы они не дожили»: житель Новосибирска спас шестерых щенков на трассе около Шерегеша

В среду, 18 ноября, водитель «Газели» Владислав спас шесть маленьких щенков, когда ехал в Шерегеш. Они лежали в снегу, прижавшись друг к другу.

— Я ехал в сторону Шерегеша, не доехал где-то 15 километров . И получилось так, что там разгрузка долгая. Я подумал перед тем, как загружаться, остановиться на стоянке и попить чая. Остановился, приоткрыл окошко, потому что жарко было в машине, и услышал писк. А там склон довольно-таки крутой был. Я решил, может, собака там застряла. Снега много было. Вышел, посмотрел, а там щенята эти. Видать, давненько они там лежали, потому что скучковались вшестером. Снег под ними растаял, они на земле были. Ну, тут вариантов не особо много было, я подумал: надо забирать. До утра бы они не дожили, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.