«До утра бы они не дожили»: житель Новосибирска спас шестерых щенков на трассе около Шерегеша

Шестерых щенков спас водитель «Газели» из Новосибирска
В среду, 18 ноября, водитель «Газели» Владислав спас шесть маленьких щенков, когда ехал в Шерегеш. Они лежали в снегу, прижавшись друг к другу.
— Я ехал в сторону Шерегеша, не доехал где-то
После этого мужчина доехал до Шерегеша. Там ему дали лоток для щенят, он купил им еды. Сейчас Вячеслав вместе с собаками возвращается в Новосибирск. Он признается, что не может взять их к себе из-за аллергии, а также потому что у него дома три маленьких ребенка.
— Одного щенка заберут, попросили завезти на левый берег. Я часа в три ночи приеду и отдам. А пятерых родственник возьмет, у них есть большая клетка, от старой собаки осталась. Они на завтра уже ветеринара вызвали. Проверит, может, прививки поставит. Мы всеми родными сложимся. И дадим объявление, — добавил Вячеслав.
Он надеется, что в ближайшее время щенков разберут.
В минувшие выходные новосибирский депутат Игорь Украинцев на надувном матрасе пытался спасти застрявшую на озере утку. Позже птицу удалось поймать и передать специалистам.