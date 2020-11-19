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«До утра бы они не дожили»: житель Новосибирска спас шестерых щенков на трассе около Шерегеша

Сейчас он везет их в город, чтобы раздать

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Щенки замерзали на снегу

Щенки замерзали на снегу

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Шестерых щенков спас водитель «Газели» из Новосибирска

В среду, 18 ноября, водитель «Газели» Владислав спас шесть маленьких щенков, когда ехал в Шерегеш. Они лежали в снегу, прижавшись друг к другу.

— Я ехал в сторону Шерегеша, не доехал где-то 15 километров. И получилось так, что там разгрузка долгая. Я подумал перед тем, как загружаться, остановиться на стоянке и попить чая. Остановился, приоткрыл окошко, потому что жарко было в машине, и услышал писк. А там склон довольно-таки крутой был. Я решил, может, собака там застряла. Снега много было. Вышел, посмотрел, а там щенята эти. Видать, давненько они там лежали, потому что скучковались вшестером. Снег под ними растаял, они на земле были. Ну, тут вариантов не особо много было, я подумал: надо забирать. До утра бы они не дожили, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.

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Сейчас мужчина везет щенков домой

После этого мужчина доехал до Шерегеша. Там ему дали лоток для щенят, он купил им еды. Сейчас Вячеслав вместе с собаками возвращается в Новосибирск. Он признается, что не может взять их к себе из-за аллергии, а также потому что у него дома три маленьких ребенка.

— Одного щенка заберут, попросили завезти на левый берег. Я часа в три ночи приеду и отдам. А пятерых родственник возьмет, у них есть большая клетка, от старой собаки осталась. Они на завтра уже ветеринара вызвали. Проверит, может, прививки поставит. Мы всеми родными сложимся. И дадим объявление, — добавил Вячеслав.

Он надеется, что в ближайшее время щенков разберут.

В минувшие выходные новосибирский депутат Игорь Украинцев на надувном матрасе пытался спасти застрявшую на озере утку. Позже птицу удалось поймать и передать специалистам.

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спасение животныхщенки
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