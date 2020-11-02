10 фотографий белочек в зимней шубке — фоторепортаж для тех, кто остро нуждается в чем-то милом

Осень в Новосибирске получается тяжелой: в регион пришла вторая волна коронавируса, а система здравоохранения оказалась к этому совсем не готова. Каждый день мы публикуем материалы о переполненных больницах, отсутствии лекарств и новых случаях заражения.

Если вы устали от грустных новостей, то этот фоторепортаж для вас. 10 фотографий белочек в осеннем лесу: просто зверьки, желтые листья и деревья — ничего лишнего.

