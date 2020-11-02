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10 фотографий белочек в зимней шубке — фоторепортаж для тех, кто остро нуждается в чем-то милом

Смотрим на снимки и расслабляемся

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Белки уже поменяли шубку с рыжей на серую — такой окрас делает их незаметными для хищников зимой

Белки уже поменяли шубку с рыжей на серую — такой окрас делает их незаметными для хищников зимой

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Белки в Новосибирске поменяли окрас

Осень в Новосибирске получается тяжелой: в регион пришла вторая волна коронавируса, а система здравоохранения оказалась к этому совсем не готова. Каждый день мы публикуем материалы о переполненных больницах, отсутствии лекарств и новых случаях заражения.

Если вы устали от грустных новостей, то этот фоторепортаж для вас. 10 фотографий белочек в осеннем лесу: просто зверьки, желтые листья и деревья — ничего лишнего.

Кстати, в этом году популяция белок в Новосибирске стала немного больше.&nbsp;Год стал благоприятным для животных из-за затянувшегося тепла

Кстати, в этом году популяция белок в Новосибирске стала немного больше. Год стал благоприятным для животных из-за затянувшегося тепла

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В Новосибирске в основном обитают серые белки — их разводили в Академгородке, так как они больше приспособлены к жизни с людьми

В Новосибирске в основном обитают серые белки — их разводили в Академгородке, так как они больше приспособлены к жизни с людьми

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Со временем эта популяция смешивалась с дикими белками, которые приходили из леса — так появились разные цветовые вариации

Со временем эта популяция смешивалась с дикими белками, которые приходили из леса — так появились разные цветовые вариации

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Белки меняют окрас каждую зиму.&nbsp;Этот регулярный процесс зависит от времени наступления холодов. Как правило, полностью седеют животные к ноябрю

Белки меняют окрас каждую зиму. Этот регулярный процесс зависит от времени наступления холодов. Как правило, полностью седеют животные к ноябрю

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Весной у белок начинается летняя линька. В это время они могут выглядеть забавно. Мы уже показывали фото белки, которая&nbsp;<a href="https://ngs.ru/more/50394581/" class="_">осталась в серых&nbsp;«зимних штанах»</a>

Весной у белок начинается летняя линька. В это время они могут выглядеть забавно. Мы уже показывали фото белки, которая осталась в серых «зимних штанах»

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Скорость линьки зависит и от условий жизни животного:&nbsp;чем больше белка ест, тем быстрее она сменит шерсть

Скорость линьки зависит и от условий жизни животного: чем больше белка ест, тем быстрее она сменит шерсть

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Кто-то делает запасы на зиму

Кто-то делает запасы на зиму

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В прошлом году мы рассказывали, что процесс линьки белок <a href="https://ngs.ru/text/autumn/2019/10/04/66258991/" target="_blank" class="_">может быть связан с глобальным потеплением</a>

В прошлом году мы рассказывали, что процесс линьки белок может быть связан с глобальным потеплением

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Также линька животных связанна с сокращением светового дня

Также линька животных связанна с сокращением светового дня

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В сентябре жители новосибирского Академгородка заметили полностью черную белку. Здесь мы публиковали фотографию необычного грызуна и спросили у зоолога, почему у животного такой необычный окрас.

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