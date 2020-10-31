Львы в новосибирском зоопарке отказались отмечать Хеллоуин (фоторепортаж)

Этот год выдался необычным для зверей тоже. Несколько месяцев зоопарк был закрыт, как и другие увеселительные заведения. Посмотреть, как животные встречали первых посетителей, которые пришли туда после снятия ограничений, можно в репортаже Стаса Соколова.