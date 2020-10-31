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Львы в новосибирском зоопарке отказались отмечать Хеллоуин (фоторепортаж)

Хищники не стали есть предложенные им тыквы, ограничившись мясом

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Львица Таисия и тыква

Львица Таисия и тыква

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Работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а попытались скормить их львам.

Работники зоопарка решили отпраздновать Хеллоуин вместе со зверями&nbsp;

Работники зоопарка решили отпраздновать Хеллоуин вместе со зверями 

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Тематическое угощение для львов приготовили в связи с праздником Хеллоуин, главным атрибутом которого является тыква с вырезанной на боку рожицей. Тыкву вынесли в клетку со львами вместе с обычной едой.

Семье львов преподнесли тыкву

Семье львов преподнесли тыкву

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Как рассказал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, который наблюдал за экспериментом, хищники отнеслись к яркому объекту, как к новой игрушке.

Львы Таисия и Сэм

Львы Таисия и Сэм

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— Львам положили две тыквы и два куска мяса. Львица только покатала тыквы по снегу, а лев к ним даже не подошел — взял свой кусок и удалился в нору, — рассказал Александр.

Львица отнеслась к тыкве, как к новой игрушке

Львица отнеслась к тыкве, как к новой игрушке

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По словам работников зоопарка, тыквы не входят в обычный рацион больших кошек, однако они могут есть их, если испытывают необходимость в каких-то веществах, содержащихся в тыквах, — так же, как домашние кошки едят иногда траву.

Наигравшись, львы пошли поесть и ограничились мясом

Наигравшись, львы пошли поесть и ограничились мясом

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Ожидания, что хищники, съев все мясо, все же примут посильное участие в празднике, не оправдались.

Львица попробовала тыкву на зубок

Львица попробовала тыкву на зубок

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— Лев успел только понюхать тыкву и потерял к ней интерес. После чего ее начала гонять по клетке львица, — рассказал фотокорреспондент НГС.

Лев не заинтересовался тыквой в принципе

Лев не заинтересовался тыквой в принципе

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В целом, по наблюдениям Александра Ощепкова, в паре новосибирских львов царит матриархат. Возможно, одна из причин в том, что львица сейчас беременна.

По словам сотрудников зоопарка, львиное семейство, похоже, ждет потомства

По словам сотрудников зоопарка, львиное семейство, похоже, ждет потомства

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Львица по кличке Таисия появилась в Новосибирском зоопарке в прошлом году. Поначалу ее поселили в одном из новых вольеров, который несколько месяцев сооружали для львов и тигров.

Северные звери радуются первому снегу

Северные звери радуются первому снегу

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Этот год выдался необычным для зверей тоже. Несколько месяцев зоопарк был закрыт, как и другие увеселительные заведения. Посмотреть, как животные встречали первых посетителей, которые пришли туда после снятия ограничений, можно в репортаже Стаса Соколова.

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ЛьвыНовосибирский зоопаркХеллоуин
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