Львы в новосибирском зоопарке отказались отмечать Хеллоуин (фоторепортаж)

Работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а попытались скормить их львам.
Тематическое угощение для львов приготовили в связи с праздником Хеллоуин, главным атрибутом которого является тыква с вырезанной на боку рожицей. Тыкву вынесли в клетку со львами вместе с обычной едой.
Как рассказал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, который наблюдал за экспериментом, хищники отнеслись к яркому объекту, как к новой игрушке.
— Львам положили две тыквы и два куска мяса. Львица только покатала тыквы по снегу, а лев к ним даже не подошел — взял свой кусок и удалился в нору, — рассказал Александр.
По словам работников зоопарка, тыквы не входят в обычный рацион больших кошек, однако они могут есть их, если испытывают необходимость в каких-то веществах, содержащихся в тыквах, — так же, как домашние кошки едят иногда траву.
Ожидания, что хищники, съев все мясо, все же примут посильное участие в празднике, не оправдались.
— Лев успел только понюхать тыкву и потерял к ней интерес. После чего ее начала гонять по клетке львица, — рассказал фотокорреспондент НГС.
В целом, по наблюдениям Александра Ощепкова, в паре новосибирских львов царит матриархат. Возможно, одна из причин в том, что львица сейчас беременна.
Львица по кличке Таисия появилась в Новосибирском зоопарке в прошлом году. Поначалу ее поселили в одном из новых вольеров, который несколько месяцев сооружали для львов и тигров.
Этот год выдался необычным для зверей тоже. Несколько месяцев зоопарк был закрыт, как и другие увеселительные заведения. Посмотреть, как животные встречали первых посетителей, которые пришли туда после снятия ограничений, можно в репортаже Стаса Соколова.