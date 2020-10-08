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В Новосибирский зоопарк из Франции привезли невесту барханному коту

Также в зоопарк для создания новых пар привезли ястребиных сов, сипух и белку Превоста

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Зоопарки возобновили обмен животными, который останавливался из-за ограничений по коронавирусу

Зоопарки возобновили обмен животными, который останавливался из-за ограничений по коронавирусу

В Новосибирский зоопарк из «Парка кошек» французского города Неслес привезли самку барханного кота.

— Эти маленькие кошки содержатся в нашем зоопарке с 2000 года. Сейчас мы формируем новую пару, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Чуть раньше учреждение отправило в зоопарк Нижнего Новгорода золотистоголового тамарина, а в Южно-Сахалинск — двух красноруких тамаринов. А в Венгрию из Новосибирска зоопарка поехала росомаха.

— Наши зоологические парки участвуют в программе сохранения данного вида. На росомах ведется европейская племенная книга, туда заносятся данные обо всех животных, живущих в зоопарках. Тщательно проводится работа по созданию пар. Молодую самку росомахи, родившуюся в нашем зоопарке в 2019 году, отправили в Венгрию по рекомендации координатора программы, — объяснили в учреждении.

В сентябре в Ленинградский зоопарк из Новосибирска поступила капибара. В обмен мы получили ястребиных сов, сипух и белку Превоста для создания новых пар.

В феврале до закрытия границ Новосибирский зоопарк пополнил свою коллекцию новым видом — поступил самец шаровидного броненосца из города Познань (Польша).

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Новосибирский зоопаркзоопарк
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