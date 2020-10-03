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Новосибирский зоопарк открывает тёплые павильоны — рассказываем, кто из животных переедет первым

Перевод в тёплые павильоны будет идти около месяца

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Павильоны мелких приматов уже открыты для посещения&nbsp;

Павильоны мелких приматов уже открыты для посещения 

Новосибирский зоопарк открывает тёплые павильоны

Новосибирский зоопарк переводит животных в тёплые павильоны — первыми переедут тропические птицы и приматы.

— Перевод в теплые павильоны будет идти постепенно, около месяца. Многие обитатели жарких стран хорошо адаптировались к сибирским условиям. Например, наши кенгуру любят гулять по первому снегу, и выход на улицу им открывают вплоть до сильных морозов, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Для посещения уже открыты террариум, первые этажи павильона «Тропический мир» и павильона для пингвинов и мелких приматов.

Недавно четверо лемуров сбежали из клетки, чтобы выпросить ранетки у посетителей Новосибирского зоопарка. Они вставали перед гостями на передние лапки и просили лакомство. Посмотрите, как хитрые лемуры возвращались обратно в клетку.

И обязательно посмотрите на семь фото маленьких манулят. Сейчас малышам по 2,5 месяца — они всё больше становятся похожи на взрослых манулов. У них уже два раза сменился цвет глаз, а также поменялся мех.

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