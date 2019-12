Roxette: «Мой первый медленный танец!»

Фото: предоставлено центром «Сибирские гастроли»

«Sleeping in my car» и «Listen to your heart» шведского дуэта Roxette — в 1990-е годы аудикассета с этими хитами была у каждой прогрессивной школьницы. В передаваемых одноклассниками под партой тетрадках-анкетах (которые деткам тогда заменяли и «твиттер», и «фейсбук») Roxette была идеальным ответом на вопрос о любимой группе. Чем-то вроде музыкальной «ИКЕА»: доступно, просто, но со вкусом. За прошедшие пятнадцать лет у былых школьниц уже родились свои дети, а Roxette перешли в разряд групп, которые приезжают в Новосибирск, что воспринимается почти как диагноз. Впрочем, к чести шведов, их приезд вызывает не сочувственный зевок, а реакцию «Не верю глазам своим!».

Roxette — шведская поп-группа, поющая на английском языке. Основана в 1986 году. Основной состав: Пер Гессле (тексты и музыка, гитара, вокал) и Мари Фредрикссон (вокал, рояль). Главные хиты группы — «It must have been love», «Joyride», «Crash! Boom! Bang!», «Listen to your heart», «Sleeping in my car» — пришлись на первую половину 90-х годов.

Дуэт стриженой платиновой блондинки и коммерчески хваткого брюнета за ее спиной в свое время продолжил традиции ABBA. То есть производил мелодичные, въедливые песни всего в двух регистрах: чистая, как текила, и плясовая радость жизни либо светлая, как некрашеная мебель из березы, грусть.



Внезапно сыгравшего несколько секунд «Калинки-малинки» гитариста зал смехом и аплодисментами подбадривал продолжать в том же духе Фото: предоставлено центром «Сибирские гастроли»

С начала нулевых годов до широкой публики вестей от Roxette не доходило. Фанаты, впрочем, знали, что в 2002 году у вокалистки Мари Фредрикссон нашли опухоль мозга; следующие несколько лет она боролась с болезнью, лишившись зрения на правый глаз и способности писать и читать. В 2010 году Roxette внезапно заявили о новом альбоме — и о первом за 10 лет мировом турне, которое началось с России (следом будут Украина, Прибалтика, Латинская Америка, ЮАР, Северная Европа).



И вот Roxette в Новосибирске. Новокузнецкие дамы, высыпавшие из припаркованного у ЛДС «Сибирь» рейсового автобуса, долго и обстоятельно фотографируются у афиши. Корреспонденту НГС.РЕЛАКС гостьи города рассказывают, что впервые отправились на большой настоящий звездный концерт. Внутри публика, отдавшая за билеты от 1500 до 7000 рублей, тоже волнуется.



К началу концерта трибуны и партер были практически заполнены… Фото: Елена Полякова

…но появления Roxette пришлось ждать еще час Фото: предоставлено центром «Сибирские гастроли»

«Мои первые лосины! Первый медленный танец под «Crash! Boom! Bang!»! У меня сердце замерло, когда я увидела афишу», - возбужденно дефилирует взад-вперед по танцполу в ожидании начала концерта директор модельного агентства Ирина, притягивающая взгляды публики огромными меховыми наушниками и пышной шубой из чернобурки. Явления Roxette Новосибирску после официального времени начала концерта публика ждала час. Полчаса отыграла местная группа «Шоковая терапия», под которую девушки на танцполе уже начали скидывать на пол куртки и сумки, чтобы сплясать вокруг них; еще не меньше получаса паузы ждали хедлайнеров.

И когда хрупкая, издалека особо не изменившаяся Мари в черных лосинах и четверка музыкантов, наконец, вышли и заиграли, публика продолжала стоять с таким видом, как будто все еще чего-то ждет. Уставший от ожидания зал раскачивался медленно, лениво шевеля губами по случаю знакомой песни — и контрастировал с музыкантами, которые бешено метались и рубились на гитарах вокруг подтанцовывавшей осторожно и слегка скованно певицы. Только на середине концерта — собственно, после первого ухода группы со сцены, чтобы вернуться на бис, — настроение переломилось.



Пока играла разогревающая «Шоковая терапия», публика на танцполе уже складывала горой на пол вещи и пускалась вокруг них в пляс Фото: Елена Полякова

Мари вернулась с таким усталым видом, что вызов на бис казался неоправданной жестокостью, — но дальше концерт пошел энергичнее, наконец, достучавшись до зала.



Милиционерам наверняка тоже было что вспомнить под хиты 90-х Фото: Елена Полякова

И публика на танцполе загудела и затрясла головами. Семейные взрослые пары тихонько клали друг другу голову на плечо, в ностальгической печали прикрыв глаза. Пара курсантов, за неимением альтернативы приобняв друг друга, по-хозяйски рассматривали расплясавшихся дам. Милейшая восточная девочка-хипстер, родившаяся на свет одновременно со славой Roxette, в роговых очках и с крашеными в кукольный цвет волосами, раскрывала рот в восторженном крике, ее спутник подыгрывал на воображаемой гитаре — японский мультик, да и только…

За полтора часа шоу Roxette отыграли все старые хиты — от «The look» до «Joyride», от «Listen to your heart» до «It must have been love», которую, естественно, практически отдали на исполнение залу. За модными аранжировками группа явно не гоняется — все хиты звучали как на старых записях, не считая того, что голос Мари стал слабее. Впрочем, балладам новый надтреснутый голос, наоборот, придал настоящую человеческую трогательность. Разбавившие хиты несколько песен с нового альбома Charm School тоже сделаны так, как будто на дворе конец 80-х, — и от старого материала отличаются только тем, что не запоминаются. Знающие поклонницы рассказали, что хронология выступления на всех российских концерта тура одинаковая поминутно — включая и момент, когда гитарист вдруг выдает пару аккордов из «Калинки-малинки». Бурная реакция зала, вероятно, каждый раз убеждает его в том, что он нащупал самый нерв русской души.



Билеты на танцпол стоили 2000 рублей. Сидячие места — от 1500 до 7000 рублей Фото: Елена Полякова

По оценкам организаторов, на концерт пришли около пяти тысяч человек. Преобладали тридцатилетние и чуть старше.

Прежде всего от Roxette ждали старых хитов — и ни один из них не был забыт Фото: предоставлено центром «Сибирские гастроли»

С одним и тем же набором воспоминаний, словно все они — дети большой дружной шведской семьи. Постер Roxette из журнала Cool на стене. Первые обжимания на школьной дискотеке под «Listen to your heart»…

Проверенное временем разбавляли стилистически точно такими же, но не так цепляющими, песнями с нового альбома Фото: предоставлено центром «Сибирские гастроли»