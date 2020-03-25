Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило показал видео, на котором видно, как мадагаскарская хищница фосса играет с мячом и лазает по деревянным конструкциям в своём вольере.



— В сентябре 2019 года в рамках обмена животными для сохранения редких видов мы получили из Великобритании самку фоссы. Это хищник, который относится к семейству мадагаскарских виверр. Ранее фоссы не содержались в Новосибирском зоопарке. На данный момент фосса полностью адаптировалась, чувствует себя хорошо и ведет себя активно, — сообщили в группе зоопарка.

