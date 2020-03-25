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У фоссы очень игривый характер

У фоссы очень игривый характер

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило показал видео, на котором видно, как мадагаскарская хищница фосса играет с мячом и лазает по деревянным конструкциям в своём вольере.

— В сентябре 2019 года в рамках обмена животными для сохранения редких видов мы получили из Великобритании самку фоссы. Это хищник, который относится к семейству мадагаскарских виверр. Ранее фоссы не содержались в Новосибирском зоопарке. На данный момент фосса полностью адаптировалась, чувствует себя хорошо и ведет себя активно, — сообщили в группе зоопарка.

Фоссы — самые крупные хищники острова Мадагаскар. Этот вид считается уязвимым, потому что люди разрушают их естественную среду обитания.

На этой неделе Новосибирский зоопарк показал малышей сервалов — потомство родилось сразу у трёх самок.

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Новосибирский зоопаркхищникдикие животные
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