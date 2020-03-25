Путин выступит с обращением. Ждем заявлений о переносе голосования и реальной помощи россиянам

Вооруженные силы России с сегодняшнего дня будут готовиться к борьбе с коронавирусом. Все мероприятия будут проводиться на полигонах ВС РФ без привлечения других ведомств.
Сегодня же стало известно о выделении Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку вакцины от коронавируса и диагностику заражения. Часть денег получат новосибирский «Вектор», где проводится тестирование, институт «Микроб» и сеть лабораторий Роспотребнадзора.
До 1 февраля 2021 года ведомство должно доложить, как освоило деньги.
Вчера Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него. По коридорам клиники президент ходил в противочумном костюме.
Решение по вопросу проведения парада в Москве 9 мая пока не принималось, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Песков.
Одно из ожидаемых заявлений — это перенос дня голосования за поправки в Конституцию. Оно должно состояться 22 апреля, однако из-за карантина во многих регионах страны провести мероприятие именно в эту дату, скорее всего, не получится.
За последние сутки в стране зафиксировано 163 случая инфекции — эта цифра в два раза выше предыдущих, ранее ежедневно фиксировались по 50–70 случаев заболеваний каждый день. По последним данным, коронавирусная инфекция обнаружена у 658 человек, 29 выздоровели.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что потребность в обращении к стране возникла после вчерашних совещаний — сначала об эпидемиологической обстановке, затем — встреча с правительством и Центробанком по вопросам поддержки граждан, бизнеса и экономики страны. Ждем заявлений.