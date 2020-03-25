СГУПС полностью перешёл на дистанционное обучение

Сегодня, 25 марта, на сайте СГУПС появилось объявление о переходе вуза с 26 марта на заочное обучение в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Соответствующий приказ издал ректор вуза Алексей Манаков.
— Пока мы вводим дистанционное обучение с этих дней, а срок окончания будет понятен позже. У нас уже было временное расписание и уже присутствовало заочное общение. Но отдельные консультации по особо сложным вопросам проходили здесь. А сейчас мы вводим вообще всё дистанционно, — рассказали в центре по связям с общественностью СГУПС.
Как пояснили в вузе, обучение будет проходить через электронную базу, которая находится на сайте вуза. Те работы, которые невозможно будет осуществить дистанционно, возможно, будут передвинуты в программе обучения на более поздний период.
В Новосибирске из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение некоторые вузы, продлили весенние каникулы в школах, закрылись театры, НОВАТ при пустом зале проведёт 27 марта онлайн-трансляцию своей постановки на сайте НГС, ограничила работу клиника Мешалкина. Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры, кинотеатры и запретить курение кальянов.