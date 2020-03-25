СГУПС полностью перешёл на дистанционное обучение

Сегодня, 25 марта, на сайте СГУПС появилось объявление о переходе вуза с 26 марта на заочное обучение в связи с угрозой коронавирусной инфекции.



Соответствующий приказ издал ректор вуза Алексей Манаков.



— Пока мы вводим дистанционное обучение с этих дней, а срок окончания будет понятен позже. У нас уже было временное расписание и уже присутствовало заочное общение. Но отдельные консультации по особо сложным вопросам проходили здесь. А сейчас мы вводим вообще всё дистанционно, — рассказали в центре по связям с общественностью СГУПС.

