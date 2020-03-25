25 марта среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 78.85
eur 85.43
Тема дня Здание автовокзала на Красном проспекте закроют
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 78.85
eur 85.43

Все новости

Все новости
Образование Подробности

СГУПС полностью перешёл на дистанционное обучение

Работы, которые невозможно будет сделать дома самостоятельно, в учебном плане перенесут на более поздний период

2 169
12 Обсудить

Поделиться

С 26 марта СГУПС полностью переходит на дистанционное обучение

С 26 марта СГУПС полностью переходит на дистанционное обучение

Сегодня, 25 марта, на сайте СГУПС появилось объявление о переходе вуза с 26 марта на заочное обучение в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ издал ректор вуза Алексей Манаков.

— Пока мы вводим дистанционное обучение с этих дней, а срок окончания будет понятен позже. У нас уже было временное расписание и уже присутствовало заочное общение. Но отдельные консультации по особо сложным вопросам проходили здесь. А сейчас мы вводим вообще всё дистанционно, — рассказали в центре по связям с общественностью СГУПС.

Как пояснили в вузе, обучение будет проходить через электронную базу, которая находится на сайте вуза. Те работы, которые невозможно будет осуществить дистанционно, возможно, будут передвинуты в программе обучения на более поздний период.

В Новосибирске из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение некоторые вузы, продлили весенние каникулы в школах, закрылись театры, НОВАТ при пустом зале проведёт 27 марта онлайн-трансляцию своей постановки на сайте НГС, ограничила работу клиника Мешалкина. Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры, кинотеатры и запретить курение кальянов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскеСГУПС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!