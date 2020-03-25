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Всего в мире заболели более 400 тысяч человек

Всего в мире заболели более 400 тысяч человек

За последние сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 658 человек, 29 из них выздоровели.

На графике виден скачок заболеваемости в России за последние сутки

На графике виден скачок заболеваемости в России за последние сутки

По данным Роспотребнадзора, на утро 25 марта в мире зафиксировано 422 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 42 276 — за последние сутки. Умерли от коронавируса в мире 18 799 человек, за последние сутки — 2328. На первом месте по приросту заболевших сейчас находится США.

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