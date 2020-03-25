Ворочают миллионами. Сколько богатых людей в регионе и где они живут — показываем в одной картинке

В Новосибирской области растёт число тех, кто декларирует (самостоятельно или при помощи работодателя) доходы свыше миллиона рублей. Такие данные НГС предоставила региональная УФНС по итогам декларационной кампании — оказалось, что в 2018 году миллионерами по уровню своих доходов стали почти 70 тысяч жителей в Новосибирской области.
Данные за 2018 год подсчитали только сейчас. Данные за 2019 год станут известны только следующей весной.
Какие суммы они отразили в своих декларациях, мы подробно рассказывали здесь, а сейчас для большей наглядности показываем их с помощью инфографики.
Заработки рядовых горожан в разы меньше. На днях мы подвели итоги масштабного опроса: больше шести тысяч новосибирцев рассказали, сколько они на самом деле зарабатывают и хватает ли им этих денег. Оказалось, что большинство читателей получают от 20 до 40 тысяч в месяц, но нашлись и те, кто сообщил, что зарабатывает более 100 тысяч рублей. Подробнее о новосибирских зарплатах смотрите тут.
Свое исследование провела и «Зарплата.ру». Согласно их данным, больше половины зарплаты 40% новосибирцев тратят на погашение кредитов.