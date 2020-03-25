Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС

Пандемия коронавируса и снижение мировых цен на нефть рискуют переформатировать топливный рынок, убрав с него малый и средний бизнес, что грозит спекулятивным ростом цен — такова позиция Независимого топливного союза (НТС), которую его руководство отразило в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. При этом в НТС подчёркивают, что рост цен — лишь один из негативных сценариев, которого можно избежать.
Пока дешевеющая нефть не приносит большого облегчения отрасли, в которой цена топлива формируется в основном из налогов и акцизов. Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
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Отдельной проблемой, по мнению Григория Баженова, является финансовый демпфер — система компенсаций для крупных нефтяных компаний, введённая в
— При высокой стоимости нефти он не позволял компаниям повышать цены на бензин, потому что государство компенсировало им недополученные доходы. А при низких ценах на нефть, которые мы сейчас видим, всё наоборот: компании платят государству сверх акцизов, — рассуждает эксперт. — Поскольку «нефтяники» работают на грани рентабельности, дополнительные отчисления могут оказаться для них непосильными.
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— Если тенденции сохранятся, нас ждёт разорение малого и среднего бизнеса, занимающего торговлей нефтепродуктами, что усилит монопольное положение крупных игроков, — предполагает Григорий Баженов. — Но этого можно избежать, если принять ряд мер.
Предложения изложены в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина: это амнистия по штрафам, временное прекращение налоговых проверок, отсрочка налоговых и страховых взносов. В своем письме глава НТС отмечает, что автомобильное топливо является «стратегически значимым продуктом», который в том числе позволяет доставлять товары первой необходимости — продовольствие и лекарства.
Также аналитик объяснил, почему с падением цены на нефть бензин в России не становится дешевле:
— При дешевой нефти доходы от ее продажи в другие страны снижаются, поэтому «нефтяникам» приходится держаться за счет внутреннего рынка, он становится приоритетным.
Баженов добавил, что, даже если появляется возможность снизить цены, игроки этого не делают, потому что при изменении ситуации поднять их до безубыточного уровня сложнее. А ситуация на рынке нестабильная, и никто не знает, что будет дальше.
Частные АЗС оказываются в тисках — растущие издержки невозможно компенсировать за счёт розничной цены, потому что это приведёт к потере рыночной доли. При этом усиление экспорта нефти приводит к сокращению объемов на внутренним рынке, поэтому даже при дешевеющей нефти оптовые цены на бензин за последние две недели практически не изменились (данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).
Между тем в США бензин начал дешеветь. На нескольких заправках в штате Кентукки галлон Regular Octane (аналог нашего
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