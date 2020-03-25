Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС

Отдельной проблемой, по мнению Григория Баженова, является финансовый демпфер — система компенсаций для крупных нефтяных компаний, введённая в 2018 году для нивелирования потерь из-за роста нефтяных цен весной того года. Сейчас ситуация обратная, цены падают, поэтому эксперт считает, что такой механизм наносит больше вреда.

— При высокой стоимости нефти он не позволял компаниям повышать цены на бензин, потому что государство компенсировало им недополученные доходы. А при низких ценах на нефть, которые мы сейчас видим, всё наоборот: компании платят государству сверх акцизов, — рассуждает эксперт. — Поскольку «нефтяники» работают на грани рентабельности, дополнительные отчисления могут оказаться для них непосильными.

Хотя топливный рынок в России контролируют крупные нефтяные компании (ВИНКи), в количественном выражении независимых АЗС больше — 15 тысяч из 25 тысяч . Независимые игроки особенно значимы для российской глубинки, куда большой бизнес идёт неохотно.

— Если тенденции сохранятся, нас ждёт разорение малого и среднего бизнеса, занимающего торговлей нефтепродуктами, что усилит монопольное положение крупных игроков, — предполагает Григорий Баженов. — Но этого можно избежать, если принять ряд мер.